Las mujeres facturan: Shakira tendrá su propia exposición sobre su exitosa carrera en el Museo de los Grammys

Luego del exitoso lanzamiento de la canción Session #53 de la cantante colombiana Shakira y el productor y DJ argentino Bizarrap, esta producción se ha convertido en la canción latina más rápida en alcanzar las 100 millones de reproducciones digitales.

El video acumuló 160 millones de vistas en YouTube en la primera semana. La canción también batió el récord de oyentes mensuales de un artista latinoamericano en la plataforma de Spotify, con un total de 68 millones de escuchas.

Ahora bien, este jueves 26 de enero, el Museo de los Grammy, ubicado en Los Ángeles, dio a conocer que el próximo 4 de marzo inaugurará una muestra interactiva sobre la trayectoria musical de la barranquillera, en la que se incluirá objetos de su archivo personal, un espacio inmersivo inspirado en su gira ‘El Dorado’.

Shakira sigue siendo noticia en el mundo del entretenimiento. - Foto: Europa Press

Por su parte, Shakira manifestó a través de un comunicado que es un honor exponer el recorrido de su carrera artística, afirmando también que está muy contenta de revivir grandes momentos.

Además, la exposición tiene como objetivo explorar el legado de Shakira desde sus orígenes como amante del rock, hasta posicionarse como una superestrella en otros géneros como el pop, reggaetón y la bachata, entre otros géneros musicales.

En la exhibición se presentarán cuarenta objetos, en donde destacan los dos trajes que utilizó en el show de medio tiempo en el Super Bowl de 2020, la guitarra eléctrica Gibson Firebird, la cual está cubierta por 70.000 cristales negros.

Asimismo, estarán a la vista los cuadernos de composición y tres películas originales grabadas de sus giras. Además, será proyectado algunos de sus conciertos y videos musicales, los cuales han marcado un antes y después en su carrera musical.

Shakira se posiciona como la artista latina más escuchada del momento. - Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Así reaccionó Shakira frente a la foto de Piqué con Clara Chía

La historia entre la estrella barranquillera Shakira y su excompañero sentimental Gerard Piqué sigue siendo de total atención en el mundo del entretenimiento, pues durante este mes cada una de las celebridades ha hecho publicaciones que generan reacciones o comentarios de todo tipo.

La primera fue la intérprete de Antología, quien lanzó una canción, a modo de tiradera, con el productor argentino Bizarrap, y en esta desahogó su corazón. Entonces, las miradas volvieron a recaer sobre la separación de la colombiana y el español.

Sin embargo, recientemente, pasó algo que no se creía que sucedería, al menos, durante estos días. El ex defensa de Barcelona subió una fotografía a su perfil de Instagram que dejó a más de uno sin una palabra y sorprendido, ya que en la instantánea aparece ‘Geri’ al lado de su nueva novia Clara Chía; además, no le agregó ninguna descripción al post.

En la foto se puede ver que se trató una selfie y quien la tomó fue la joven, Gerard Piqué se acercó al rostro de su compañera sentimental y la dupla mostró un gesto sutil frente a la pantalla.

El exfutbolista habría publicado una imagen en su Instagram oficializando su relación. - Foto: Tomada de Instagram @3gerardpique

Enseguida, los comentarios no se hicieron esperar; mientras que para algunos la pareja se ve bien, otros arremetieron en contra de su unión.

No obstante, más allá de la opinión pública, la reacción de Shakira era lo que a gran parte de los internautas le importaba. Esto porque los medios españoles no dejan de seguirle el paso a la cantante y el exfutbolista, además cabe recordar que los dos aún se siguen en Instagram.

Tan solo bastaron un par de horas para que la multifacética artista fuera relacionada con la reciente foto de Gerard Piqué y Clara Chía.

Así las cosas, la intérprete de Te felicito publicó un fotografía que dio muestra de la manera como le preparó el desayuno a sus dos hijos, Sasha y Milan. En el post se ve un pancake, un poco quemado, con la figura de Mickey Mouse y Shakira escribió: “Pancakes de mamá”.

Luego de esto apareció otra fotografía, pero en esta el aspecto de la preparación se ve sin pasarse la cocción, entonces, la cantante consignó: “De acuerdo, este era incomestible, pero por suerte mis hijos tienen paciencia conmigo por la mañana”.

Shakira y Gerard en la final de la Copa Davis 2019, antes de que iniciaran los primeros rumores sobre la infidelidad del catalán. Foto: Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images. - Foto: Europa Press via Getty Images

Con dicha forma de Shakira comunicar su diario vivir, la prensa española, como el diario de Cataluña ‘El Nacional’, vinculó que la colombiana no necesitó más para recalcar que mientras el exfutbolista se encuentra con su novia, ella disfruta de la compañía y el crecimiento de sus hijos.