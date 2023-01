¿No le dio mucha importancia?: así reaccionó Shakira tras la foto de Piqué con Clara Chía

La historia entre la estrella barranquillera Shakira y su excompañero sentimental Gerard Piqué sigue siendo de total atención en el mundo del entretenimiento, pues durante este mes cada una de las celebridades ha hecho publicaciones que generan reacciones o comentarios de todo tipo.

La primera fue la intérprete de Antología, quien lanzó una canción, a modo de tiradera, con el productor argentino Bizarrap, y en esta desahogó su corazón. Entonces, las miradas volvieron a recaer sobre la separación de la colombiana y el español.

Shakira y Gerard en la final de la Copa Davis 2019, antes de que iniciaran los primeros rumores sobre la infidelidad del catalán. Foto: Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images. - Foto: Europa Press via Getty Images

Sin embargo, recientemente, pasó algo que no se creía que sucedería, al menos, durante estos días. El ex defensa de Barcelona subió una fotografía a su perfil de Instagram que dejó a más de uno sin una palabra y sorprendido, ya que en la instantánea aparece ‘Geri’ al lado de su nueva novia Clara Chía; además, no le agregó ninguna descripción al post.

En la foto se puede ver que se trató una selfie y quien la tomó fue la joven, Gerard Piqué se acercó al rostro de su compañera sentimental y la dupla mostró un gesto sutil frente a la pantalla.

Enseguida, los comentarios no se hicieron esperar; mientras que para algunos la pareja se ve bien, otros arremetieron en contra de su unión.

El exfutbolista habría publicado una imagen en su Instagram oficializando su relación. - Foto: Tomada de Instagram @3gerardpique

No obstante, más allá de la opinión pública, la reacción de Shakira era lo que a gran parte de los internautas le importaba. Esto porque los medios españoles no dejan de seguirle el paso a la cantante y el exfutbolista, además cabe recordar que los dos aún se siguen en Instagram.

La reacción de la estrella colombiana

Tan solo bastaron un par de horas para que la multifacética artista fuera relacionada con la reciente foto de Gerard Piqué y Clara Chía.

En esta ocasión, las primeras señales aparecieron mediante las historias de Instagram del perfil de Shakira, red social donde la barranquillera acumula más de 81 millones de seguidores.

Así las cosas, la intérprete de Te felicito publicó un fotografía que dio muestra de la manera como le preparó el desayuno a sus dos hijos, Sasha y Milan. En el post se ve un pancake, un poco quemado, con la figura de Mickey Mouse y Shakira escribió: “Pancakes de mamá”.

Luego de esto apareció otra fotografía, pero en esta el aspecto de la preparación se ve sin pasarse la cocción, entonces, la cantante consignó: “De acuerdo, este era incomestible, pero por suerte mis hijos tienen paciencia conmigo por la mañana”.

Con dicha forma de Shakira comunicar su diario vivir, la prensa española, como el diario de Cataluña ‘El Nacional’, vinculó que la colombiana no necesitó más para recalcar que mientras el exfutbolista se encuentra con su novia, ella disfruta de la compañía y el crecimiento de sus hijos.

“Tú tienes a Clara, yo tengo a los niños. La custodia será suya del todo cuando se marchen a los Estados Unidos, más temprano que tarde, y la diva Shakira, la multimillonaria colombiana, la más escuchada del mundo... les hace el desayuno”, consignó recientemente el citado medio.

A continuación, la captura de pantalla de las historias en Instagram que publicó Shakira, tras la foto de Gerard Piqué con su novia Clara Chía:

La barranquillera prefirió compartir momentos que vive con sus hijos. - Foto: Instagram: @shakira

La “sudadera de la venganza” de Shakira

Un grupo de fanáticos se ubicó a las afueras de la residencia de la barranquillera y aprovechó para cantar algunas de las líneas de este controversial tema hecho con el compositor argentino Bizarrap, esperando tener contacto con la cantante colombiana. Al inicio habría salido su hermano, Tonino Mebarak, quien grabó imágenes y se las hizo llegar mientras ella atendía la celebración de su hijo mayor.

La prensa española ha dado a conocer que Tonino Mebarak, hermano de la artista, llegó a la casa que tiene la barranquillera en Barcelona y allí dijo algunas cosas sobre ella, entre esas, cómo está luego de las indirectas que han sido noticia en los últimos días con su expareja Gerard Piqué. - Foto: Instagram @amichiforever

Para sorpresa de muchos, Shakira decidió asomarse al balcón de su casa y así tomarse unos minutos para interactuar con las personas que quisieron verla.

Las cámaras de los medios que estaban presentes captaron a la barranquillera sonriendo y bastante contenta, aprovechando para saludar y agradecer el cariño que recibió hasta el momento. A pesar de que no es la primera vez que sale a la terraza para compartir con sus seguidores, en esta ocasión llamó la atención con un inesperado detalle: apareció con la que muchos llaman “la sudadera de la venganza”.

#FOTOS | Shakira reaparece para agradecer el cariño de sus fans desde el balcón de su casa https://t.co/cYRhZUY4ag pic.twitter.com/fdflSeKBIc — CHANCE (@CHANCE_es) January 23, 2023

De acuerdo con Europa Press, el nuevo tema de Shakira se convirtió en una “venganza perfecta” contra Piqué y Clara Chía, por lo que en esta aparición no habría perdido la oportunidad para tirar una pulla con la famosa frase de su producción musical. La latina se asomó y lució la prenda que llevaba escrito: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, acompañado de una ilustración del videoclip.

Muchas miradas se posaron sobre esta prenda de algodón, la cual jugó con líneas, trazos, serigrafía y detalles del clip musical que lanzó el pasado 11 de enero de 2023. Posiblemente, este saco, lejos de ser una ‘tiradera contra Piqué’, fue utilizado para promocionar su canción, despertando reacciones en los curiosos de las plataformas digitales.

Después de dicha situación, muchos se han preguntado si pueden adquirir la prenda, y aunque por el momento el saco original no está disponible, la marca de ropa Bibelot ha puesto a la venta prendas similares con la misma frase que usó la barranquillera.

¿El precio? Una sudadera puede estar costando unos 35 euros (alrededor de unos 172 mil pesos colombianos) y una camisa estaría valiendo 25 euros (alrededor de unos 123 mil pesos colombianos), según el Instagram de la marca de ropa.