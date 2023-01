La reveladora confesión que hizo el compositor de ‘Monotonía’ antes de la ruptura entre Shakira y Piqué

Los últimos lanzamientos de Shakira han sido un completo éxito, la música pegajosa y sus letras se han vuelto un himno para muchas personas que pasaron por rupturas justo cuando cada tema iba saliendo.

Además, debido a la situación amorosa que vivía Shakira, sus canciones fueron munición para el ojo mediático, y sus fans se volcaron a apoyar aún más a la barranquillera. Sin embargo, hay detalles que pocos conocen sobre la historia de las canciones, especialmente de ‘Monotonía’.

Para muchos, la artista se habría desahogado sobre lo que sintió luego de su separación con Gerard Piqué, en la cual estuvo involucrada la joven Clara Chía Marti, pues se aseguró que Piqué le habría sido infiel con la mujer.

Por ello, su fanaticada pensaba que en sus letras estaría plasmado lo que vivió la barranquillera mientras estuvo con Piqué y posteriormente se dio la ruptura. No obstante, recientemente se realizó una entrevista a Keityn, compositor de las tres canciones, y en ella reveló varios detalles curiosos.

Shakira es # 1 en tendencias musicales de la red social. Foto: Cortesía. - Foto: Foto: Cortesía.

“La canción de Monotonía de Shakira con Ozuna, ¿tú la escribes porque ella te llamó y te dijo ‘estoy viviendo esto, quiero que me hagas esta letra’ o tú ya la tenías guardada y ella la leyó, y dijo ‘va conmigo’, o no tiene nada que ver con lo que ella vivió?”, preguntó el entrevistador del programa de YouTube ‘MoluscoTV’.

A lo que el antioqueño respondió que la canción Monotonía la había escrito mucho antes de que Shakira terminara con Gerard; además, aseguró que la cantante tenía la letra en su poder cuando aún era pareja del atleta, y que incluso Piqué habría dado su visto bueno.

Pero aclaró que decidió lanzar el tema al mercado cuando estaba toda la polémica de la ruptura e infidelidad.

“Monotonía es una canción que la hago antes de conocer a Shakira, la tenía guardada. Me siento con ella hace un poquito más de un año y le presento Monotonía y Te felicito. Llegué al estudio, ella todavía no estaba pasando por eso (separación). De hecho, Piqué estaba en su casa y simplemente se dio. Hicimos las canciones, las grabaron, Piqué entró, escuchó dijo: ‘wow, me encanta’”, inició.

Y agregó: “Pero no fue que la necesitara, simplemente así se la mostré, la grabó y ya. Monotonía estaba grabada hace más de un año (desde 2021)”.

En junio de 2022, Shakira y Piqué le confirmaban al mundo lo que ya era un secreto a voces: la relación había llegado a su fin. - Foto: afp

No obstante, quedó en claro que la artista decidió lanzarla cuando ocurrió la polémica en la relación. Por otro lado, el compositor aseguró que él habría escrito toda la canción, pero que ella cambió solo una palabra, “narcisismo”, pues antes la canción decía “egoísmo”, según relata Keityn.

Piqué sí le pidió reconciliación a Shakira y esta sería la prueba

En las últimas horas, un rumor ha tomado bastante fuerza, luego de que se supiera que al parecer por una frase de la canción, Clara Chía había salido de la casa del deportista para irse con sus padres.

Madre de Shakira habló sobre su actual relación con Gerard Piqué - Foto: Getty

El reconocido paparazi español Jordi Martin reveló información sobre la ruptura de la relación. Al parecer, Piqué habría buscado a Shakira después de su primera separación, en abril de 2022. Pero la barranquillera no quiso perdonarlo, en lo que dejó muy claro cuando dice en su más reciente canción: “yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques”.

“Hemos tenido acceso a una información veraz de una persona del entorno directo de Shakira, que nos asegura que en abril pasado es la fecha en que ellos terminan su relación, pero un mes más tarde Gerard, aun estando con Clarita, se arrepiente de haber dejado a Shakira y decide intentarlo de nuevo, pero en ese intento no resultó y es cuando deciden terminar por completo”, explicó el paparazi en el programa El gordo y la flaca.