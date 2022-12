Video | Silvestre Dangond vivió un particular incidente en medio de un concierto en La Guajira

Silvestre Dangond es uno de los artistas más reconocidos de Colombia. Gracias a sus canciones y su más reciente aparición en la novela del Canal RCN sobre Leandro Díaz, el cantante es considerado uno de los intérpretes vallenatos más importantes del país.

Recientemente, el cantante fue protagonista de un hecho con uno de sus seguidores mientras desarrollaba su concierto en Maicao, municipio de La Guajira. Se trata de algunas hazañas y acciones que hizo el sujeto cuando estaba en la tarima junto al interprete de Niégame tres veces, quien quedó sorprendido y no dudó en comentar lo que estaba pasando.

“Casi me acabas. No vayas a hacer eso nunca más, yo no resisto eso”, dijo Dangond, ya que el hombre hizo un giro en el aire que dejó a muchos con la boca abierta; además, tenía un atuendo bastante particular que llamaba la atención, pues se quitó la camisa y muchos notaron que su piel estaba pintada de rojo, además que en su espalda se leía la letra S también pintada y hasta los zapatos que usaba eran del mismo color. Los fanáticos del artistas se han caracterizado por usar prendas con este color, pues representa al ‘silvestrismo’.

Para varios de los asistentes, este hombre quería “robarse el show” y logró llamar la atención del cantante aunque la reacción no fue como él la esperaba pudo estar unos segundos en el escenario. “👏 Tremendo fan de Silvestre”, “le pasa por fanático.. creyó que silvestre lo iba a elogiar o a felicitar 😂😂😂”, “El Cacique lo hubiese elogiado. Silvestre no seas así”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores de Dangond.

“Se cree Freddie Mercury”: duras críticas contra Silvestre Dangond por escolta que impide a ‘fans’ grabarlo

En medio de su gira por varios países de Suramérica, el esquema de seguridad del guajiro se ha reforzado y ha sido blanco de críticas. En la red social Twitter se compartió un video en que un fan del cantante intentó grabarlo a su llegada al lugar donde daría su concierto, pero este llevaba gafas oscuras y se ocultó detrás de su guardaespaldas.

En este momento el hombre que lo acompañaba le dijo a la persona que estaba haciendo el clip que eso no se podía. “Viejo, no grabes. Por favor, no se puede grabar” y aunque esto no suele pasar con Silvestre Dangond, no hizo nada cuando ocurrió la situación.

El hombre que lo grababa no tuvo más remedio que darle la vuelta a su celular y mostrar su cara de sorpresa.

Frente a lo ocurrido, muchos de los usuarios de la red sociales comentaron: “El que tiene plata hace lo que se le dé la gana”, “Ni la cuarta parte del gran Diomedes, “Esas cosas pasan por andar detrás de la gente como si hicieran milagros”, “Eso pasa por darle importancia a esos pelmazos”.

Cabe resaltar que el cantante ha tenido todo tipo de situaciones cuando se va a presentar, pues hace poco fue protagonista de un lamentable hecho en uno de sus conciertos que muchos en redes sociales reprocharon.

El artista fue invitado a un concierto en el municipio de Pitalito, en Huila, donde interpretó sus éxitos más reconocidos y miles de asistentes disfrutaban del concierto cantando a grito herido.

Sin embargo, en un momento de la presentación, alguien del público arrojó un objeto a la tarima que cayó sobre la cabeza de Dangond, quien recibió un fuerte golpe que lo dejó visiblemente adolorido.

De hecho, por unos momentos se ve al artista tomarse la cabeza y quedar algo mareado. Por fortuna, el hecho no pasó a mayores y el concierto continuó sin problemas. Dangond continuó con su presentación.