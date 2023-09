VIDEOS: Anitta dejó boquiabiertos a sus fans con su opinión sobre la infidelidad, ¿qué dijo?

La infidelidad es uno de los temas más álgidos entre las personas y más cuando se trata de luminarias del jet-set nacional e internacional, pues cada vez que esta se da en una de las parejas que todos aman y siguen en las redes sociales, se despliega todo un boom mediático en el que los implicados terminan siendo protagonistas de dramas telenovelescos que perfectamente podrían ser un show de cualquier plataforma de streaming.

Muestra de ello es el novelón que han realizado Shakira y Piqué luego de que esta ruptura se diera por una infidelidad del futbolista, o la separación hace un año de la periodista Melissa Martínez con su ahora exesposo Matías Mier, que al parecer también se habría dado por un engaño, asunto que no se ha confirmado aún. Incluso el escándalo de la supuesta infidelidad de Rauw Alejandro con Rosalía, que terminó siendo una gran farsa.

Anitta attends the 2023 MTV Video Music Awards at the Prudential Center in Newark, New Jersey, U.S., September 12, 2023. REUTERS/Andrew Kelly | Foto: REUTERS

Aún así, no faltan los que le han quitado el misterio a la odiosa infidelidad y una de ellas es la cantante brasileña Anitta, quien dejó a todos sus fans boquiabiertos y atónitos cuando en una entrevista fue indagada sobre este tema, que ella abordó y desarrolló sin siquiera cambiar de ánimo y disfrutando de una refrescante bebida que en ningún momento dejó a un lado, mientras era bombardeada por el periodista en cuestión.

“¿Nunca te ha engañado un novio?”, fue la pregunta candente que recibió la intérprete de Envolver, quien respondió como si le hubieran preguntado por la última comida que había ingerido. “Esto creo que todos, pero esto no me importa”, fue la frase que consternó al periodista, quien le insistía en que si no le importaba que su pareja estuviera con otra mujer incluso manteniendo una relación sentimental con ella, una de las mujeres más sensuales de América Latina.

Anitta, cantante de reguetón. | Foto: Foto tomada de Instagram

“¿Pero qué pasa? Yo también engaño solo si a él no le importa”, añadió la cantante, dejando claro que no necesariamente sucede así, a veces ella sabe que la están traicionando y aún así no hace nada al respecto. “Había un novio que yo estaba segura que me engañaba, me traicionaba, pero yo no tenía ganas de traicionarlo y no lo hacía… yo le decía: ‘mira, yo sé que tú me traicionas’, y él contestaba que no, pero yo le decía: ‘ay tranquilo, puedes hacerlo’... No me importó tanto esto”, añadió la brasileña.

Anitta dejó claro que lo que más le importa en una relación es que no haya secretos, que la traten bien, que se hagan cosas con las que ella se siente amada, pero una infidelidad no es motivo ni de pelea, ni de ruptura ni de ningún tipo de drama amoroso. “Si estás haciendo algo con lo que yo me sienta amada, ok, puedes estar con quien tú quieras”, agregó la cantante, incentivando al periodista a que tuvieran una relación juntos en forma de chiste.

Ahora, la cantante sí dejó claro que “tratarla bien” es que la traten “como una reina”, incluso si esto se da, la diva carioca está dispuesta a sostener relaciones con la chica que su pareja eligió para darse su “canita al aire”. “Si quieres la llamas y compartimos el momento juntos, también podemos”, declaró la artista confesando que sí ha hecho tríos con sus parejas, sin dar nombres de con quién los ha realizado.

Anitta se presenta durante la 23ª entrega anual de los Premios Grammy Latinos en Las Vegas, Nevada, EE. UU., 17 de noviembre de 2022. | Foto: REUTERS