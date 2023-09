Aida Victoria Merlano soltó al aire dura confesión sobre Verónica Alcocer: “Petro debe tenerlas bien puestas”

Aunque aseguró admirarla, la creadora de contenido aprovechó la informal charla con la ibérica para dar su opinión sobre el papel que viene desarrollando Verónica Alcocer dentro del Gobierno Nacional, enfatizando que no le gusta mucho que se involucre tanto en cosas que no debe.

“Creo que ha intentado hacer cosas buenas, pero el Congreso no lo ha dejado. A mí, personalmente, me encanta cómo baila doña Verónica, la admiró un montón, me parece bellísima, pero las personas que votamos por Petro votamos por él, no por su esposa”, manifestó la influenciadora.