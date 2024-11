El compositor y cantanutor, conocido por su indiscutible legado en la música vallenata, fue uno de los fundadores del icónico grupo Los Diablitos del vallenato y autor de grandes éxitos como A besitos, Tarde lo conocí, Me gusta, me gusta, Busca un confidente y Cuatro rosas .

Viuda de Omar Geles reveló pérdida que sufrió junto a su pareja

“Yo perdí a la bebé. Era una niña y tenía tres meses. La perdí porque a mí mamá le hicieron una cirugía y se agravó, me dijeron que ella podía morir. Entonces yo en mi desespero iba bajando unas escaleras y me resbalé y la perdí. Fueron días durísimos”, dijo Maren.

Además, Maren habló de su relación con la familia de su esposo, quien en un principio no la aceptaba. “Cuando empecé a vivir con él fue difícil [...] Ellos no gustaban de mí porque yo era muy pequeña, imagínate yo soy menor que la hija de él, entonces no lo veían bien. Mis papás no lo querían. No aceptaban esa relación porque decían: ‘Tú vas a sufrir todo el tiempo con él porque es músico’”, dijo.