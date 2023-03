La presentadora suele compartir a diario los ‘looks’ que usa en el matutino, pero muchos no gustan.

“Ya no es una niña”: críticas a Carolina Cruz por su forma de vestir en ‘Día a día’

Carolina Cruz no deja de estar en medio de los titulares, siendo una de las mujeres más famosas de Colombia, pero también una de las que más genera polémica. Desde hace varios años, Carolina se dio a conocer en el mundo de la farándula por participar en su juventud en el Reinado Nacional de Belleza. Después de esto, la caleña incursionó en el mundo de la televisión y su trabajo como presentadora le ha traído bastantes alegrías, pero también dolores de cabeza.

Carolina Cruz, presentadora colombiana. - Foto: Imagen tomada de Instagram @carolinacruzosorio

Por su parte, la mediática separación que tuvo con Lincoln Palomeque, actor con el que estuvo durante casi 15 años y con quien tuvo a sus hijos Matías y Salvador, aún da mucho de qué hablar, en especial porque los rumores de un nuevo hombre en la vida de la también modelo están más fuertes que nunca.

Es así que la vida pública y privada de Cruz ya no tienen casi distinción, y ya hasta se sabe que su presunto nuevo novio es un piloto llamado Jamil Farah, nacido en San Andrés, y sería varios años menor que la presentadora. Pero esto no quita que muchas críticas hacia Carolina no se den desde su vida personal, sino desde su trabajo en ‘Día a día’.

Carolina y Jamil fueron vistos en un concierto y ahí iniciaron los rumores de su relación. Fotos: Instagram @carolinacruzosorio - @jamil_farah. - Foto: Fotos: Instagram @carolinacruzosorio - @jamil_farah.

En el matutino de Caracol Televisión, Carolina ha sido protagonista de incómodos momentos, como la vez en la que se quedó inmóvil frente al desmayo de una actriz en vivo, o cuando hizo un portacuchillos con varios libros. Además, hace poco soltó una controversial declaración sobre las mujeres que se quitan los implantes mamarios. Las críticas hacia la también empresaria parecen no detenerse.

No cabe duda de que uno de los programas favoritos de los colombianos es Día a día, de Caracol Televisión. Desde hace varias décadas este matutino se ha convertido en uno de los medios de distracción más importantes de varias generaciones, además porque por este set de grabación han pasado varios rostros famosos de la televisión nacional.

En la actualidad, son Carolina Cruz, Carolina Soto, Iván Lalinde, el chef Juan Diego Vanegas y Catalina Gómez los que están encargados de entretener en las mañanas con invitados especiales, recetas, juegos y concursos (especialmente Catalina, quien es la que más tiempo lleva como presentadora del programa e incluso muchos han pedido que ya es hora de que la cambien).

Carolina Cruz, a sus 43 años, no deja de llamar la atención en su vida privada, pero en el matutino ya saben los mensajes negativos que genera en algunos, por lo cual desde el Instagram oficial del programa ya no suben fotos de ella y cuando lo hacen quitan la opción de comentarios.

Sin embargo, Carolina le hizo caso omiso al qué dirán y hace poco subió una foto de un atuendo que llevó a Día a día, donde deja ver su tonificado abdomen en un pequeño top brillante. De inmediato, las reacciones no se hicieron esperar, aunque muchos resaltaron la belleza y estilo que tiene la exreina: “Bella siempre, pero qué rico sería verte con otro tono de pelo amor, nuevo look, con todo respeto. Te lo mereces”; “Bella 😍. La novia de Colombia”. “Solo como ella, princesa, coqueta y elegante”.

Otros se despacharon en su contra y le dijeron que estaba “muy vieja para esa ropa”; “no sabe vestirse”; “muy mostrona para mi gusto”; “ya no es una niña”; sin embargo, la presentadora nunca deja de sorprender y cada día luce más radiante. Cabe destacar que en sus redes comparte las rutinas de ejercicio que hace para mantener su figura.