La ‘cantada de tabla’ de Juanita Gómez a la presentadora Carolina Cruz

Días atrás se hizo viral un video en donde aparece Carolina Cruz, la presentadora del programa matutino del canal Caracol, Día a Día, lanzando fuertes acusaciones en contra de las mujeres que han optado por retirarse sus prótesis mamarias, esto ya que algunas han presentado complicaciones de salud que podrían estar relacionadas con dichos implantes.

La presentadora, en medio del programa y con invitadas que se retiraron los implantes, mencionó que varias mujeres han optado por retirarse sus prótesis mamarias por “moda” o pensamientos que no son correctos. Sus declaraciones se volvieron virales y varias mujeres que se han retirado sus prótesis mamarias salieron a defender sus posiciones y a mostrarse en desacuerdo con la caleña.

Sin embargo, las palabras que más detonaron la polémica en diferentes plataformas digitales fueron las siguientes.“Se sacó las ‘puchecas’, quedó como un hombre, plana como una pared con una cicatriz horrible, no, pero sigo deprimida y sigo con depresión, entonces yo digo, hay que manejar el tema y se debe tratar con mucha responsabilidad y sobre todo lo digo a quienes son influenciadores en redes sociales porque cada caso es diferente”.

Lo que pasa cuando en vez de leerlos, usas los libros de porta cuchillos. #8MarchWomensDay #CarolinaCruz pic.twitter.com/UOJagzGvHS — ░D░A░H░O░ 🥑🕊️ (@deniseadriana_h) March 9, 2023

La colombiana aclaró que no tenía nada en contra de la explantación de prótesis, pero sí sentía incorrecto el hecho de que las personas se basaran en lo que veían en redes sociales para sacar revisiones médicas y retirarse los implantes por experiencias de los demás.

“No estoy en contra de la explantación, ni más faltaba. Yo estoy a favor de que la mujer esté sana, que se sienta bien, que se vea linda y femenina completamente, pero a mí lo que no me parece que es llevadero ni correcto, es que ahora todas las mujeres, como fulanita en redes sociales empezó a hablar de este tema y sutanita, entonces se volvió una moda y entonces todas empezaron a sacar citas médicas”.

La presentadora protagonizó un revuelo mediático luego de dar su opinión acerca de la extracción de prótesis mamarias. - Foto: Instagram @carolinacruzosorio

Tras el revuelo de estas declaraciones, Juanita Gómez, periodista de Semana, dio su opinión referente al tema, allí manifestó que lo dicho por la presentadora Carolina Cruz se estaba haciendo viral por las razones incorrectas.

“Que falta de empatía tener a unas mujeres en una entrevista contando su historia sobre la explantación mamaria y salir con estos estereotipos; sobre todo de lo que debe ser el cuerpo de la mujer despreciando un poco lo que tienen que vivir estas mujeres y lo peor diciéndoles, ahora que parecen hombres como si una mujer fuera más mujer si las tiene así (gesto que hace alusión a senos grandes), cuando la mayoría lo hace por razones médicas”, aseguró Juanita Gómez.

Juanita añadió que esto no es una moda y que someterse a este tipo procedimientos tiene complicaciones; además varias de las mujeres explantadas presentaron síntomas años atrás. La periodista manifestó que las declaraciones de Cruz no solo muestran una falta de empatía con dichas mujeres sino también una falta de criterio.

Juanita Gómez, editora y creadora de contenidos digitales. - Foto: Alexandra Ruiz

“Se quitan los implantes porque llevan años padeciendo síntomas y no solo es falta de empatía, es falta de criterio decir que la extracción de las siliconas de los senos es un ‘moda’, porque no es una cirugía cualquiera, es compleja y además necesita de una reconstrucción. No es moda es salud y es increíble que todo internet tenga que estárselo explicando a la presentadora”.

Ante lo ocurrido, varias figuras públicas se refirieron a las declaraciones de la presentadora una de ellas fue la reconocida modelo y actriz colombiana Norma Nivia, quien mediante sus redes sociales aprovechó para despacharse contra la opinión que dio Carolina Cruz, enfatizando en su experiencia con el tema y las decisiones que tomó en el pasado. La artista aseguró que esta clase de comentarios reforzaban estereotipos y podrían afectar a jóvenes y niñas en medio de su crecimiento y en su búsqueda de una idea de “feminidad”.

“Por opiniones públicas como las de ayer… es que mujeres como yo, siendo unas niñas, nos pusimos las pinches siliconas buscando una feminidad, que no tiene nada que ver con eso”. Y agregó: “La feminidad no está en un par de te%4s, aunque desafortunadamente mujeres con tanta influencia por lo visto lo siguen creyendo así”.