Yeison Jiménez confesó dura decisión que tuvo que tomar con uno de sus negocios: “No voy más”

Ante esta gran responsabilidad, Jiménez reconoció que “eso genera una presión mental muy brava porque si yo paro, son más de 250 personas que están comiendo y a las que todos los meses debe llegarles su sueldo”. Debido a esto, afirmó que muchas veces prefiere no tomar vacaciones para centrarse más en lo que hace falta. “No paro por no perjudicarlos a ellos” , agregó.

“No voy más porque no me gusta perder el tiempo. Ya no hago parte de las ópticas y también me enfoqué en lo que sé hacer”, detalló. Por otro lado, el cantante reiteró que ser un empresario exitoso, con obligaciones y un sinfín de compromisos, no es tarea fácil e, incluso, para llegar a donde está actualmente ha pasado por momentos de mucha tristeza por lo complejo que es hacer empresa en Colombia.