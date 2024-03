Yina Calderón dio a conocer el estado de salud de su mamá: “Nunca me he sentido así”

Desde hace unos días, Yina Calderón y Merly Ome, su mamá, fueron el centro de algunas noticias en los medios nacionales por una fuerte ola de controversias en redes sociales, donde ambas daban sus comentarios y opiniones sobre algunos creadores de contenido del país.

La situación se tornó caótica en varios puntos, debido a que la madre de la empresaria de fajas expresó comentarios críticos acerca de la vida y apariencia física de algunos participantes.

A pesar de que siempre se mostró como una figura de apoyo y colaboración para la exparticipante de Protagonista de Nuestra Tele 2013, no tardaron en surgir usuarios que fijaron su atención en ella, señalando las actitudes controversiales que mostraba.

Aunque permaneció firme al lado de su hija, no pudo evitar ser blanco de insultos y críticas en las redes sociales. No obstante, recientemente, Merly Ome capturó la atención de sus seguidores en las redes con una serie de publicaciones que preocuparon a muchos. La madre recurrió a su cuenta personal de Instagram para compartir una situación desafortunada que está afectando su vida actualmente.

De acuerdo con un post, que fue replicado por cuentas de entretenimiento de la red social, la madre de Yina Calderón fue blanco de reacciones tras subir imágenes en las que se le veía recibiendo atención médica. La mujer, desde una cama de hospital, dio un breve resumen de lo que había ocurrido y la había llevado a estas condiciones.

Según el clip que se montó en las historias del perfil de la colombiana, se encontraba hospitalizada, debido a un grave estado que golpeaba a su salud. Aunque estaba en constante monitoreo, todo se detonó por una afección ‘común’.

Merly Ome, en un breve video, saludó a sus seguidores de las plataformas digitales y apuntó que una virosis se había desarrollado en su organismo y poco a poco la afectó, al punto de tener que ir al médico. Los malestares y síntomas le causaron mucha incomodidad, por lo que prefirió recibir la atención correspondiente.

La madre de Yina Calderón grabó el post desde su cama, mostrando los equipos médicos a su alrededor y el semblante opaco que tenía. Allí comentó que no aguantó más y tuvo que ser internada para manejar todo y evitar algo más grave.

“Hola amiguitos, ¿cómo están? Mira dónde resultó esta virosis, ya no pude más y me tocó venirme para la clínica y me dejaron”, dijo en el fragmento, donde se le vio agotada y un poco desalentada.

“Duele mucho el cuerpo, la fiebre y todo”, agregó, reflejando en su rostro el dolor que llevaba en su cuerpo y que estaba siendo tratado por el personal del lugar.

Merly Ome fue hospitalizada por problema de salud. | Foto: Instagram @la_chismosa_news - @merlyomeoficial

Ahora, Yina Calderón dio a conocer el estado de salud de su mamá, dando un parte que deja pocas certezas para sus seguidores.

“Para todos los que preguntan sobre la salud de mi mamá. Muchas gracias a todos los que nos han enviado mensajes bonitos, pues mi mamá se encuentra todavía en la UCI, tiene líquido en los pulmones y tiene las plaquetas muy bajas”, dijo la influenciadora.

“Yo se los juro que nunca en mi vida —bueno, tuve una crisis muy grande cuando me expulsaron de Protagonistas—, siento que nunca me he sentido así. Pero esperemos que todo mejore, que mi mamá se ponga bien. Y cuídense de ese dengue, que en verdad está terrible”, agregó la DJ.