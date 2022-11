Zac Efron impacta por su aspecto físico en The Iron Claw, lo compararon con Lord Farquaad

El actor Zac Efron es tendencia en todas las redes sociales gracias a su nuevo trabajo cinematográfico. Se trata de su participación en la cinta The Iron Claw, donde interpreta al peleador de lucha libre retirado, Kevin Von Erich, quien hizo parte del famoso clan Von Erich, una familia de luchadores cuyo destino trágico generó el rumor de la maldición Von Erich, pues la mayoría de sus miembros murieron muy jóvenes a causa de suicidios y abuso de drogas.

Efron, como es costumbre, se metió de lleno en su papel y a raíz de eso realizó un cambio físico rotundo para poder encarnar al luchador. El protagonista de High School Musical aumentó su masa muscular a un punto máximo, luciendo como toda una mole humana, además de usar su pelo con un look muy setentero junto a prendas dignas de dicha década.

Sin embargo, los usuarios de las redes sociales no se quedaron solo con la imagen de Efron como luchador, pues les pareció que su look iba más allá y se relacionaba con algunos dibujos y personajes animados que ya han triunfado en el cine y la televisión por cuenta propia.

Lo primero que relacionaron a la nueva imagen del actor fue la caricatura He Man, el corpulento guerrero del universo Masters of The Universe de DC Comics. Muchos internautas empezaron a hacer comparaciones de las imágenes filtradas de la producción de la cinta con las caricaturas del Príncipe Adam de la Casa de Randor, que vuelan por toda la nube.

“No hay duda de que Zac Efron queda perfecto para un live action de He-Man”, escribió un tuitero posteando las imágenes en cuestión, desatando la risa de muchos usuarios en la red, que apoyaron la idea con varios likes y retweets.

Zac Efron en su más reciente aparición como He Man pic.twitter.com/YQYQj07WKe — Edward Torres (@Edw_TorresC) October 26, 2022

Pero otros fueron más allá y también relacionaron la imagen de Efron con otro personaje, mucho más famoso y actual. Se trata de Lord Farquaad, el villano de la cinta Shrek, quien le quitó las piernitas a la galleta de Jengibre y quería casarse con la princesa Fiona.

El cabello con capul y la quijada cuadrada de Efron hace el “match” perfecto con el de Lord Farquaad, quien se caracterizó por su egocentrismo y su pequeña estatura, que afortunadamente no comparte con Zac.

“No, Zac Efron convirtiéndose en el hermano perdido de Lord Farquaad”, escribió una tuitera haciendo el collage con las dos imágenes, las de el actor en su nuevo personaje y la del personaje de Shrek.

not zac efron becoming lord farquaad's lost brother 😭 pic.twitter.com/mccfvgdmWi — katie (@bloubiird) November 2, 2022

Los usuarios de redes sociales siguen desatados con su humor y los memes que han creado le están dando la vuelta al mundo, mostrando la versatilidad del actor y hasta pidiendo que por favor se realicen las películas Live Action de los personajes animados que se parecen a Zac.

Además de las fotos paparazzi de Zac en su nuevo rol, también están circulando las primeras imágenes oficiales de la película, donde se ve al estadounidense en plena acción peleando por los aires en un rin de lucha, demostrando que no solo ha incrementado sus músculos, Efron también tuvo que volverse un experto en las técnicas de pelea de esta disciplina, que fue uno de los deportes más vistos y seguidos en Estados Unidos de la posguerra.

Lo que todos ven / Lo que yo veo… #ZacEfron pic.twitter.com/bRA9zp81Ot — LaBocaMiaReloaded (@LBMreloaded) November 7, 2022

Efron viene de una racha increíble de papeles donde ha mostrado que es más que un rostro lindo o un cantante de Disney. Hace poco estrenó la cinta de Apple, The Greatest Beer Run Ever, que según el actor, ha sido uno de los papeles más reveladores de su carrera, pudiendo ir a lugares de su ser y su espíritu que no había podido explorar actoralmente.