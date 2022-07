Zac Efron y Vanessa Hudgens visitaron escuela donde grabaron High School Musical

‘High School Musical’ se convirtió en una de las películas más famosas de Disney a lo largo de los años, debido al auge que tuvo dentro del público internacional. La historia marcó huella en toda una generación, la cual disfrutó e interpretó temas como ‘Start of Something New’, ‘What I’ve Been Looking For’ y ‘Breaking Free’.

La cinta, estrenada en 2006, fue uno de los grandes referentes de cintas musicales que cautivó a los televidentes internacionales, despertando un interés en millones de personas por conocer más de la historia de Troy Bolton y Gabriella Montez. El título ganó popularidad, al punto que se convirtió en una trilogía de varias fases de la trama romántica y juvenil.

16 años después del estreno oficial de la película Disney, los fanáticos soñaron con un reencuentro entre los protagonistas, quienes brillaron por separado en sus carreras profesionales. Zac Efron y Vanessa Hudgens enamoraron a sus seguidores con la química en pantalla, en especial durante las escenas que rodaron en la escuela East High.

Recientemente, la pareja de actores sorprendió a los amantes de ‘High School Musical’ con dos inesperadas publicaciones en sus cuentas oficiales de Instagram, respectivamente, donde quisieron mostrar la visita que hicieron a esta escuela, ubicada en Salt Lake City, Utah, Estados Unidos.

En el post que subió el artista a su perfil, se le puede ver posando con un atuendo negro, unos lentes y una gorra, mientras levanta su brazo derecho con el puño cerrado. Efron dejó un mensaje en el pie de foto de la imagen, donde pedía que no se olvidaran de él.

“Don’t you…Forget about me (No te olvides de mí)”, se puede observar en el post, donde ya reúne más de cuatro millones de likes.

Por su parte, Hudgens asistió al mismo lugar el pasado mes de junio, aprovechando este regreso para revivir un poco de la película de Disney. La celebridad posó en un video con un top negro, una pantaloneta fucsia y su pelo ondulado, mientras sonreía bastante animada.

Lo que llamó la atención de la publicación fue que la actriz acompañó el clip con una de las líneas que decía su personaje en la primera película, mencionando lo fácil que podía una persona ser mejor amiga de otra con solo mostrar su personalidad y “ser ella misma”. Esta frase surge cuando Gabriella habla con Troy respecto a ser transparentes y plasmar su verdadera esencia, sin importar el qué dirán.

“¿Recuerdas en el jardín de infantes cuando conocías a un niño y no sabías nada de él, pero luego de 10 segundos después estas jugando como si fueran mejores amigos, solo porque no tenías que ser nada más que tú mismo?”, escribió la joven, mientras de fondo en el clip suena parte de la canción ‘Breaking Free’.

Estos contenidos que han salido a la luz en las últimas semanas despertaron la curiosidad de los fans, quienes sueñan y anhelan una reunión del elenco original, 14 años después, desde que se grabó la última cinta.

Muchos usuarios de las plataformas digitales aseguran que se trata de un posible reencuentro o especial de la historia, donde los protagonistas y sus compañeros hablarían de cómo ocurrió todo. Otras versiones apuntan a que los artistas estarían participando de las grabaciones de la serie ‘High School Musical: The Musical’.

La trilogía dirigida por Kenny Ortega contó con la actuación de Zac Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Lucas Gabeel, Monique Coleman y Corbin Blue, acompañados de otros talentos como Chris Warren Jr., Olesya Rulin, Ryne Sanborn y Kaycee Stroh.

Por el momento no se conocen detalles de qué se tratan estos regresos a la escuela donde se grabaron las cintas y si tiene que ver con futuros proyectos.