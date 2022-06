Disney Mirrorverse: el juego con mundos inspirados en las películas de Disney y Pixar

Disney Mirrorverse: Al otro lado del espejo es el nuevo juego de rol y acción en equipo de Kabam en colaboración con Disney y Pixar Games, el cual ya está disponible para su descarga gratuita a nivel mundial en dispositivos iOS y Android.

El videojuego sumerge a los usuarios en un universo repleto de mundos inspirados en las películas de Disney y Pixar, donde deberán reunir un equipo de guardianes para defenderse de los fracturados, una maléfica amenaza que aspira a invadir el Universo Espejo.

Estos guardianes que se deben reunir son nada más y nada menos que personajes de las películas de los estudios, como Ariel, Scar, Sulley, Baymax o Maléfica, cada uno con habilidades únicas. A medida que el jugador progrese, la lista de guardianes aumentará, ofreciendo más opciones para formar los equipos de tres para los combates de acción en tiempo real.

Disney Mirrorverse: Al otro lado del espejo incluye un modo historia que permite seguir una línea narrativa con tareas y misiones y, además, dará más caminos a la narrativa principal, ya que cada pocos meses introducirán historias secundarias con héroes y villanos.

Las misiones de evento, por su parte, permiten participar en tareas de tiempo limitado con los que se pueden obtener personajes, premios y objetos de progresión únicos, mientras que las misiones de alianza introducen el juego colaborativo para completar metas de evento y ganar recompensas basadas en el rango alcanzado, compitiendo contra otras alianzas.

Además de estos cuatro modos de juego, los jugadores también encontrarán la Torre de las dificultades, que habilitará encuentros cada vez más difíciles usando un equipo temático de guardianes para ganar objetos de progresión. También las Mazmorras peligrosas, donde podrán competir contra otros jugadores y alianzas en mazmorras en constante cambio.

El título está ya disponible en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google en una modalidad de descarga gratuita con compras integradas.

Ni los gamers se salvan de los hackers, ¿cómo protegerse?

El auge de los eSports en todo el mundo era un fenómeno que hasta hace un par de décadas nadie preveía, pero que gracias a sucesos relevantes como la pandemia y el confinamiento se dispararon a tal punto que se afianzaron en el mercado y como se dice popularmente: “llegaron para quedarse”.

De acuerdo con el informe eSports & Live Streaming Market Report, de Newzoo, al final de este año será posible que esta industria supere los 1.380 millones de dólares en ingresos, algo que sin duda atrae muchas miradas, entre esas, las de los ciberdelincuentes.

Según el informe trimestral de DDoS de Lumen Technologies, los juegos online recibieron un 13 % de los 500 ciberataques más grandes. Por eso, advierte este experto, es necesario tomar algunas medidas de precaución para que la emoción por el gaming no termine mal:

Lo primero es utilizar siempre contraseñas fuertes y únicas, ya que una de las maneras más sencillas de protección en línea es asegurarse de que las contraseñas sean diferentes para cada plataforma. Se puede, incluso, actualizar las contraseñas una vez al mes.

También hay que aprovechar las opciones adicionales de seguridad y privacidad cuando estén disponibles. Estas pueden ser de autenticación de dos factores para garantizar la identidad de quien dice poseer la cuenta.

“Hay que acudir a fuentes fiables para descargas. Es importante evitar los complementos de terceros, las descargas ilegales y los códigos de trucos. Aunque pueden parecer una buena idea, las consecuencias superan siempre los beneficios prometidos”, dijo Luis Carlos Guerrero.

Por último, es necesario gestionar los perfiles de juego y tratarlos como si fueran perfiles o feeds de redes sociales normales y tener presente que no se debe revelar información personal que se considere sensible y elegir si se quiere que la gente vea su actividad diaria o no.

*Con información de Europa Press.