WhatsApp: ahora se podrá ocultar la foto y hora de conexión de algunos contactos

Foto: NurPhoto via Getty Images

WhatsApp se ha convertido en la aplicación de mensajería instantánea más importante del mundo y en el último tiempo se ha concentrado en trabajar por mejorar la privacidad de sus usuarios.

En ese orden de ideas, la plataforma se encuentra trabajando en una actualización enfocada en ‘Mi contacto excepto’, la cual, en primera instancia, estaría disponible solo para teléfonos con sistema iOS. Sin embargo, pronto se habilitaría también para Android.

Así lo ha dado a conocer el portal WABetaInfo, sitio web dedicado a informar sobre las últimas actualizaciones de la app.

Esta nueva versión permitirá ocultar la foto de perfil y última hora de conexión a ciertos contactos, los cuales se podrán seleccionar de manera manual. Según el portal, excluir esa información a uno o varios contactos tendría el objetivo de que los usuarios puedan proteger mejor su privacidad.

Cabe mencionar que la actualización únicamente funcionará en dispositivos móviles que tengan la próxima actualización de beta 2.21.20.10, que por ahora está en desarrollo.

¿Cómo leer los mensajes de WhatsApp sin necesidad de abrir la aplicación?

WhatsApp con el pasar de los tiempos se ha convertido en una aplicación indispensable para los usuarios, ya que con esta aplicación se pueden enviar mensajes de forma instantánea.

Ahora bien, siempre que llega un mensaje y se necesita leer, los usuarios abren la aplicación para revisarlos. Sin embargo, existen varios métodos que permiten leer los mensajes sin necesidad de dar clic en el icono verde.

En primera medida, se puede ingresar a los Ajustes del celular, ir a la lista de Aplicaciones y luego dar en WhatsApp, Estando ahí, se permitirá las notificaciones para que aparezcan en la parte de arriba del celular de la pantalla, de esa forma se podrá responder los mensajes sin necesidad de abrir la aplicación. Cabe mencionar que esta opción por lo general ya viene por defecto en los celulares.

Otra opción valida es la siguiente:

Desbloquear el teléfono celular

Mantener presionado el dedo en cualquier espacio en blanco

Dar clic en la opción “Widget”

Entre los widgets buscar donde dice “WhatsApp” y dar clic allí

Definir el tamaño del widget para que aparezca en la pantalla

Con estas opciones, se podrá visualizar los mensajes de WhatsApp sin tener que abrir la aplicación para poder leerlos y responderlos.

Editar mensajes en WhatsApp

WhatsApp anunció que está trabajando para poner en marcha la posibilidad de que una persona pueda corregir textos, incluso si se han enviado.

De momento, solo es posible eliminar los mensajes hasta la hora siguiente a su envío, de manera que los receptores que no los han leído no puedan acceder a ellos. También se pueden eliminar si una persona quiere que ya no aparezcan en su pantalla.

Ante la solicitud de millones de usuarios, los desarrolladores de ese sistema de mensajería avanzan en su implementación y aunque la fecha de la entrada en operación no está determinada, si se trata de una buena noticia.

Otras compañías que prestan el mismo servicio, como el caso de Telegram, ya ofrecen esa posibilidad y algunos analistas consideran que tendrán similar función, es decir, que una persona debe mantener pulsado el mensaje que queramos editar para que, a continuación, se pueda elegir la opción correspondiente en el menú que aparezca en la pantalla.

Nueva función para ocultar los estados

En WhatsApp antes se podían usar dos configuraciones para impedir que las personas vieran el contenido de los estados, sin embargo, eran extremos, pues las opciones eran ‘Mis contactos’ o ‘Nadie’.

En ese sentido, la aplicación amplió su abanico y agregó opciones como “Mis contactos, excepto”, lo que ofrece tener la posibilidad de que cada persona filtre entre sus contactos quién puede ver sus historias.

Para hacer el cambio se debe ingresar a los ajustes de privacidad, ir a la opción de estados y elegir entre las opciones: