Editar mensajes en WhatsApp: ¿cuándo llegará esta función y cómo servirá?

Foto: NurPhoto via Getty Images

De momento, solo es posible eliminar los mensajes hasta la hora siguiente a su envío, de manera que los receptores que no los han leído no puedan acceder a ellos.

Una de las mayores inquietudes de los usuarios de sistemas de mensajería es la posibilidad de editar los textos que se envían debido a que, en algunas ocasiones, se cometen errores involuntarios.

Por esa razón, WhatsApp anunció que está trabajando en poner en marcha la posibilidad de que una persona pueda corregir textos, incluso si se han enviado.

También se pueden eliminar si una persona quiere que ya no aparezcan en su pantalla.

Ante la solicitud de millones de usuarios, los desarrolladores de ese sistema de mensajería avanzan en su implementación y aunque la fecha de la entrada en operación no está determinada, si se trata de una buena noticia.

Otras compañías que prestan el mismo servicio, como el caso de Telegram, ya ofrecen esa posibilidad y, algunos analistas consideran que tendrán similar función, es decir, que una persona debe mantener pulsado el mensaje que queramos editar para que, a continuación, se pueda elegir la opción correspondiente en el menú que aparezca en la pantalla.

Eso le permitirá al usuario habilitar el teclado y poder escribir de nuevo el mensaje. Una vez se reescriba se podrá volver a enviar como si fuera uno nuevo y así, se verá reflejado en las pantallas tanto del emisor como del receptor.

Para los expertos, se trata de una herramienta bastante útil que permitirá a los más de 2.000 millones de usuarios de esta app contar con una función que esperaban desde hace algún tiempo, teniendo en cuenta las constantes novedades que se ponen en marcha para facilitarla y mejorarla.

Nuevas funciones para chats grupales

De otra parte, WhatsApp presentó nuevas funcionalidades destinadas a los chats grupales, entre las que se encuentra la opción de silenciar a otros contactos durante una llamada de voz en un chat grupal.

El objetivo de WhatsApp es el de ofrecer mayor fluidez y sencillez a la hora de intervenir en conversaciones de voz con varios contactos, algo que ya viene demostrando en los últimos meses, como por ejemplo, el poder escuchar en segundo plano los mensajes de voz.

El director de la aplicación de mensajería instantánea, Will Cathcart, anunció a través de Twitter algunas de estas características, entre las que destaca la posibilidad de silenciar a otras personas durante una llamada para escuchar, con mayor nitidez, lo que está comentando otro contacto y así generar una moderación desde la app.

Esta funcionalidad se puede combinar con otra de las herramientas que ha introducido este paquete de novedades, esto es, la posibilidad de enviar mensajes a personas específicas del grupo durante la llamada de voz.

De ese modo, si alguno de los contactos no se ha dado cuenta de que aún permanece dentro de la llamada, otros usuarios podrán avisarle de ello y silenciar ellos mismos el micrófono de este otro contacto; una opción que este directivo ha definido como “excelente si alguien se olvida de silenciarse”.

Con esta actualización también se introdujo un nuevo formato para avisar a los contactos de un chat grupal de que otro usuario se ha unido a la videollamada y no ha aparecido en la interfaz de la aplicación.

Hasta ahora, en la pantalla solo aparecían los seis primeros contactos de una conversación grupal en añadirse en una llamada de voz de varias personas, de modo que los nuevos integrantes quedaban en un segundo plano y no se advertía de su entrada al chat.

Para solucionarlo, ahora se envían notificaciones cuando los usuarios se unen a una llamada de voz de grupo, mediante el mensaje ‘X se ha unido a la llamada’, que aparece reflejado en la parte inferior de la pantalla.

Estas no son las últimas novedades relacionadas con los chats grupales en las que ha trabajado la compañía, ya que según ha informado WABetaInfo recientemente, WhatsApp está desarrollando una opción para que los administradores de chats grupales puedan aprobar la entrada de nuevos miembros de forma manual.

Otra de las últimas noticias relacionadas con las conversaciones con varios integrantes es la posibilidad de crear grupos de hasta 512 participantes, disponible desde hace unos días.