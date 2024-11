Abdominoplastia sin cicatriz: así funciona la revolucionaria tecnología Renuvion en Colombia

Desde un punto de vista emocional, el hecho de no tener cicatrices visibles aporta una gran confianza a los pacientes, quienes ya no sienten la necesidad de ocultar los resultados de la intervención. Esto facilita el uso de trajes de baño, ropa ajustada y otros atuendos sin preocuparse por marcas visibles, logrando así una apariencia más natural y armoniosa en el abdomen y otras áreas tratadas.

J.G.: Influye muchísimo, y esa es una excelente pregunta porque, créeme, la técnica de abdominoplastia sin cicatriz requiere tres componentes: Primero, un buen cirujano; y aunque no me considero el mejor, me veo como un cirujano extremadamente dedicado y detallista. Segundo, una buena tecnología, en este caso la tecnología Renuvion J-Plasma. Y el tercer componente es un paciente comprometido, eso es lo que buscamos en nuestro servicio. Siempre les digo a los pacientes que no es solo la máquina; aunque esta tecnología esté disponible en cualquier parte del mundo, el éxito reside en cómo aplicamos la técnica.