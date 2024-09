Así funciona la iniciativa colectiva que impulsa la sostenibilidad en varias industrias colombianas

“Soy feliz haciendo feliz al planeta”, afirma Jorge Enrique Trujillo, director ejecutivo de Punto Azul, quien ha liderado esta organización durante más de 10 años, trabajando desde sus inicios por el fortalecimiento de una cultura social y ambientalmente sostenible. La consolidación de ese rol, sin duda, refleja una de las premisas de la compañía: inspirar a las empresas para que, a través de acciones ambientales y sociales, se logre un planeta más feliz. Trujillo es plenamente consciente de la responsabilidad que ello conlleva. “La vida me llevó a trabajar en el 2012 como subdirector gremial en la Cámara Farmacéutica de la ANDI, y entre muchas responsabilidades me delegaron un reto ambiental. Recuerdo que me dijeron: ‘Ahora usted va a liderar la agenda ambiental gremial de la industria farmacéutica en Colombia y en sus manos queda la mayor responsabilidad ambiental del sector’”.