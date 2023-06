Colombia pisa fuerte en el festival más importante de creatividad con campañas de sostenibilidad contemporánea

En esta edición The Cannes Lions 2023, empresas como Wunderman Thompson Colombia le seguirán apostando a creativas campañas asociadas a la responsabilidad ambiental y la equidad de género. La ilusión es volver es traerse a casa varios leones.

The Cannes Lions, el evento más importante para el mundo de la creatividad es un festival que durante años ha reunido a los principales referentes internacionales de la industria publicitaria en torno a la creatividad. Este año, Colombia sigue cobrando protagonismo con propuestas innovadoras asociadas a la protección del medioambiente, la conservación de especies, la desigualdad de género y la diversidad sexual.

Entre las empresas publicitarias que buscan traer al país el león dorado se encuentra Wunderman Thompson Colombia, una compañía que en ediciones anteriores ya ha sido premiada gracias a sus campañas de alto impacto social.

De acuerdo con su CEO, Julián Mercado, este tipo de festivales han evolucionado con la industria publicitaria, que hoy en día busca responder a las necesidades de las empresas en sus procesos de transformación cultural y de negocio desde una mirada creativa diferente.

Julián Mercado, CEO Wonderman Thompson. - Foto: Cortesía Wonderman Thompson

A raíz de este cambio, desde hace cinco años su equipo concibe la creatividad como “la capacidad de traer soluciones inteligentes e innovadoras a las situaciones humanas o de negocio contemporáneas”, entendiendo la velocidad con la que evoluciona el mundo, el storytelling y las tendencias de consumo, literarias, cinematográficas, políticas y socioeconómicas que mueven las industrias de la actualidad.

Precisamente, esa visión es la que les ha permitido posicionarse dentro del festival con campañas de valor social basadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible dictados por la ONU, que según Mercado, son una guía interesante para sus propuestas creativas. “Teniendo en cuenta los 17 ODS reunimos a los equipos creativos para pensar en esas ideas y ver cómo se pueden conectar con nuestros clientes potenciales”.

Por eso, en esta edición de Cannes, Wunderman Thompson participa con campañas asociadas a la responsabilidad ambiental y la equidad de género. En la categoría OutDoor, se destaca Next Domes, una solución innovadora que responde a la crisis de nacimiento de tortugas macho por las altas temperaturas en las playas del país. Junto a la empresa Banana Boat y el Programa Colombiano de Conservación de Tortugas Marinas (ProCTMM) crearon unos domos que reducen la temperatura de la arena y permiten la incubación de huevos para el nacimiento de los machos.

Mercado destaca también Welcome New Vaginas, una campaña que compite en la categoría Glass:The Lions for Change y que es el resultado de un trabajo conjunto con LifeCup, para crear el primer jabón íntimo diseñado para mujeres trans con particularidades en su pH, hidratación y regeneración de tejidos. Es un nuevo producto pensado en la necesidades de esta población duramente invisibilizada por la sociedad.

Otras categorías en las que está presente Wunderman Thompson Colombia son Brand Experience and Activation, Health and Wellness y Sustainable Development to Goals.

Para Mercado, la fuerza que ha tomado el país en escenarios internacionales de la industria publicitaria se debe en gran parte a la visión única de los creativos colombianos. “Ese ingenio innato que tenemos por el contexto social en el que vivimos nos lleva a ser personas muy recursivas, apalancadas en la innovación y la creatividad. Tenemos la necesidad y una ambición sana de destacarnos en la industria en la que estemos”, señala.

Resalta, además, el talento diverso que está llegando a este tipo de espacios, que a través de una nueva visión contemporánea y disruptiva está entendiendo las nuevas necesidades de los clientes y las marcas con productos innovadores para el mercado.

Sobre Wunderman Thompson Colombia:

Wunderman Thompson es una compañía parte agencia creatividad, parte consultora y parte empresa de tecnología al servicio del mercadeo. Su casa matriz está en Nueva York y cuenta con 200 oficinas en 90 países. Forma parte del grupo publicitario WPP (NYSE: WPP). En Colombia, tiene más de 300 empleados, con oficinas en Bogotá y Medellín. Dentro de sus principales clientes están: Adidas, Ford, Microsoft, Nacional de Chocolates, Mazda, Mastercard, GSK, Honda Motos, Bivien, Pony Malta, Snapchat, DoorDash, Coinbase, Netflix; entre otros.

