Consejos para comunicarse de manera efectiva en el trabajo

De acuerdo con Beatriz Elena Arciniegas, directora general de esta organización, la comunicación no verbal y el lenguaje corporal son aspectos clave a la hora de comunicarse con los demás. Pues, la imagen comunica más de lo que se cree, y todo lo que se expresa visualmente ya sea con gestos faciales, tono de voz, postura y hasta con el outfit, genera una emoción o un pensamiento en las demás personas.

“Lo primero es entender que las personas ven el mundo desde sus propios intereses y necesidades, desde su propia historia y cultura. Por eso es tan importante esa comunicación no verbal”, explicó.

Pero además de este lenguaje no verbal, resaltó la importancia de tres características para ser un comunicador efectivo: ser auténtico, relevante y conectarse y saber conectar.

“Hay personas que tienen la habilidad para llamar la atención de otros. Por ejemplo, en un evento social, suele ser común encontrar una mesa en la que la gente se ríe y divierte más que en otras. Eso es porque hay alguien contando una anécdota, teniendo una buena conversación o interpretando algo. Uno observa que esa persona se está robando el show y la gente está participando más. No se trata de ser un comediante o un payaso, sino de conectar, porque la gente quiere vivir una experiencia cuando tú estás comunicando”, señaló Arciniegas.

“Hay gente que habla tan suave que uno casi no les escucha o son aburridos para hablar, también muy técnicos o enredados y eso claramente impide tener una comunicación efectiva. En una presentación o al hablar en público, un speaker debe saber que a veces no es necesario decirlo todo, hay que saber manejar el tiempo, organizar y tener clara la estructura y las ideas. A veces por querer decirlo todo, empezamos a confundir el mensaje. Hay que ser contundentes y concisos en cada intervención, saber escuchar y lograr conectar. Un error común es no transmitir ninguna emoción o experiencia con tu mensaje”, finalizó Arciniegas.