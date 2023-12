Más allá de los peajes: cómo Gopass está cambiando la forma de moverse en Colombia

J.M.C.: Si bien encontrar respuestas tecnológicas a cómo pasar de un parqueadero que exige tener un tiquete, hacer filas y pagar efectivo, a uno que sencillamente prescinda de esto es fascinante y ha sido una tarea retadora. El feedback de nuestros clientes nos emociona e impulsa a seguir innovando. Un día se me acercó una pareja de adultos mayores en un centro comercial y el señor me dijo: “Gopass me cambió la vida porque venir aquí es importante para nosotros; aquí nos tomamos el cafecito, hacemos nuestras vueltas, etcétera. Yo antes tenía que llevar a mi señora hasta el carro, guardar su silla de ruedas, volver al carro, hacer el pago y esto corriendo porque me daban un límite de tiempo para salir y nunca alcanzaba, era una pesadilla. Con Gopass solo me subo a mi carro y me voy, eso me cambió la vida”. Un dato interesante es que nuestros clientes están en los estratos 2, 3 y 4 y a nivel generacional a veces tenemos mayor concentración en personas de edades avanzadas.