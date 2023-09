Viajes en crucero: estas son las novedades de la reconocida agencia de viajes que representa a Royal Caribbean en Colombia

No obstante, los colombianos que se encuentren en otras regiones podrán acceder a sus servicios desde su página web o redes sociales, donde encontrarán los mismos precios que ofrece Royal Caribbean y todas las promociones disponibles.

Vacaciones perfectas

Dentro de la gran oferta a la que pueden acceder los fanáticos de los viajes, está el emblemático Rhapsody of The Sea, que visitará Aruba, Bonaire, Curazao y Panamá en la temporada de diciembre de 2023 hasta abril de 2024. Lo mejor de todo es que no es necesario tener Visa Americana.