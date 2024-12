Cada vez hay más indicios de que se avecina un brexit desastroso. El miércoles, la oposición forzó al Gobierno de Boris Johnson a publicar un informe de cinco páginas, hasta entonces secreto, que admite que un brexit sin acuerdo podría provocar desórdenes en las calles, desabastecimiento de medicamentos, aumento en el precio de los alimentos y del combustible. Pero eso no es todo. Ese día, un tribunal escocés determinó que la suspensión del Parlamento , medida impulsada por Johnson, fue ilegal. Argumentó que el primer ministro adujo motivos engañosos, y que le mintió a la reina para que ella aprobara la medida. No obstante, Johnson apeló la decisión, y ahora el caso pasará a la Corte Suprema en Londres. Si prevalece el veredicto del tribunal escocés, la suspensión del Parlamento quedaría cancelada, y ello tendrá un alto costo político para el primer ministro. Como si esto fuera poco, esta semana, el Parlamento británico aprobó una ley para evitar que el Reino Unido se divorcie de la Unión Europea el 31 de octubre sin acuerdo, lo que obliga a Johnson a pedirle una prórroga. Pero él dijo la semana pasada que preferiría estar muerto en una cuneta que hacerlo.

El martes, los israelíes irán a las urnas por segunda vez en un año, en el marco de una crisis institucional sin precedentes. El primer ministro en funciones, Benjamin Netanyahu , acusado de corrupción, aspira a que su partido, el Likud, obtenga la mayoría para perpetuarse en el cargo. Para tal efecto, ha hecho polémicos anuncios en los últimos días. El jueves dijo que Israel no tenía más opción que librar otra guerra con Gaza. Netanyahu, un ultraderechista, además anunció que, de ganar las elecciones, Israel anexará el sector del valle del Jordán que hace parte de la Cisjordania ocupada, que su país reclama como propio. “Es un lugar al que se le puede aplicar la soberanía (israelí) inmediatamente después de las elecciones”, dijo el primer ministro. En las parlamentarias de abril de 2019, el partido de Netanyahu y el partido de Benny Gantz, Azul y Blanco, empataron, pues ambos obtuvieron 35 asientos, pero no lograron una coalición. Entonces, Netanyahu logró quedarse con el cargo de primer ministro mediante maniobras legales. ¿Se repetirá la historia?

El diario The New York Times y la cadena CNN publicaron que en 2017 Estados Unidos sacó de Rusia a un infiltrado ruso de alto nivel que daba información a la CIA. Según el periódico, el doble agente fue una pieza clave en la investigación de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, pues ayudó a concluir que Vladímir Putin lideró personalmente la interferencia en las elecciones presidenciales de 2016. Según el diario, el agente no estaba dentro del círculo interno de Putin, pero sí tenía acceso directo a él, e incluso podía fotografiar sus documentos. De acuerdo con medios rusos, el espía se llama Oleg Smolenkov. El portavoz del Kremlin, Dmitri Pescov, dijo que “es cierto que Smolenkov trabajó en la administración presidencial, fue despedido hace varios años. Y su trabajo no estaba en un alto nivel oficial”. Según cuenta CNN, la CIA evacuó al espía por miedo a que Donald Trump y su círculo no supieran manejar la información clasificada, y lo expusieran ante el Kremlin.

ESTADOS UNIDOS

El nocaut de Joe Biden