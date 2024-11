Colombia aún no captura a alguno de los grandes deforestadores

En el primer encuentro virtual, La gravedad de la deforestación en Colombia , Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS), indicó que la deforestación no es un fenómeno cíclico que se da sobre un área permanente de bosque. “ Es decir que las 300.000 hectáreas deforestadas hace 20 años no son las mismas 150.000 de ahora; los bosques se han reducido y las áreas son cada vez más sensibles”.

La mayoría de áreas taladas y quemadas es destinada a pastizales para el ganado. Foto: Jhon Barros.

Colombia no ha registrado aún la primera captura de alguno de los cabecillas que lideran la tumba y quema de bosque en la Amazonia. “No ha habido un resultado efectivo contra esos grandes determinadores de la deforestación, es decir que hay una falla estructural. Los operativos en áreas importantes tampoco han tenido una sostenibilidad en el control territorial, ya que luego de las acciones los terrenos siguen siendo afectados por la falta de presencia estatal y con más agravantes en su condición ambiental”.

Para Botero, el Gobierno debe replantear su estrategia de control. “No más operativos que involucren a las personas vulnerables y locales, sino a los grandes protagonistas como los latifundistas que hacen presencia en los Parques Nacionales. No hay una inteligencia en los operativos: ya se sabe quiénes y dónde están los grandes deforestadores, pero la Fiscalía no actúa. Tampoco hay control territorial, que no son operativos sino un cambio en la concepción de la presencia del Estado”.

En los últimos cuatro años, más de 400.000 hectáreas fueron deforestadas en la Amazonia, territorios que al sol de hoy no han sido recuperados. “Estos terrenos no sólo se deforestan, también se pierden. Esto indica un proceso de acumulación de tierras donde el bosque talado no ha empezado a recuperarse”, dijo Botero.

Los análisis y sobrevuelos de la FCDS también muestran una acelerada velocidad en las carreteras que estaban bajo el bosque. “Las carreteras son una alerta temprana de lo que puede pasar a futuro, al igual que las actividades agropecuarias. Colombia está en mora de una zonificación ambiental nacional, donde claramente la ganadería no debería estar en territorios como la Amazonia”.