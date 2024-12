En Colombia los incendios no cesan. Las altas temperaturas y los fuertes vientos que se vienen registrando en varias regiones del país han contribuido a que a diario se registren conflagraciones que, la mayoría de veces, terminan por sobrepasar la capacidad operativa de los organismos de socorro de los municipios en donde ocurren las emergencias.

Ese panorama, que anualmente se produce en temporada seca, motivó al representante a la Cámara, Mauricio Toro, a radicar ante el Congreso de la República un proyecto de ley denominado ‘Prevención de Incendios Forestales‘ que le apunta a formular una política integral del manejo de las conflagraciones en el país.

La elaboración de la iniciativa legislativa fue realizada junto al Grupo de Investigación en Ecología del Paisaje y Modelación de Ecosistemas, Ecolmod, de la Universidad Nacional, dirigido por la bióloga Dolors Armenteras, quienes trabajaron por más de siete meses en la construcción del proyecto, a partir del conocimiento científico y la recopilación de experiencias locales.

"Hoy no tenemos una política unificada, sino atomizada, pues no existe una ruta de atención clara, ni un mecanismo uniforme, ni un doliente con responsabilidades específicas, ni acciones coordinadas para la detección temprana y atención de incendios en el país. No existe una articulación que permita definir cómo se va a hacer la prevención, en cabeza de quién está, y cuál es la estrategia y los protocolos de atención", dijo el congresista.