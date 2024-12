Según las acusaciones del informante, Trump presuntamente presionó a su colega ucraniano con retener los 250 millones de dólares que el Congreso de Estados Unidos había aprobado para ese país. The Washington Post reportó que Trump le ordenó a Mick Mulvaney, jefe de gabinete interino, que retuviera la ayuda al menos una semana antes de la llamada. Como si esto fuera poco, a mediados de mayo Trump canceló el viaje a Ucrania de su vicepresidente Mike Pence para presionar a Zelensky. Luego, Trump dijo desde Twitter, su infalible cortina de humo, que todos los políticos ucranianos son corruptos. Pero el embrollo no termina ahí. A principios de agosto, el polémico abogado de Trump, y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, se reunió en Madrid con un ayudante de Zelensky para, supuestamente, forzar al gobierno ucraniano a investigar a Biden.

El contenido de la queja del informante se ha mantenido en secreto, pero varios medios estadounidenses han señalado que la llamada forma solo parte de ello. Es decir, nadie tiene aún la historia completa, y en los siguientes días podría estallar otra bomba. La Casa Blanca, en un intento desesperado de no perder la credibilidad, reveló una transcripción de la conversación telefónica entre Donald Trump y Volodímir Zelensky, un día después de que Pelosi anunciara el juicio político. La conversación deja mal parados a ambos presidentes. Parece un acto de torpeza que el mismo Trump haya autorizado su publicación. No obstante, el presidente, a lo largo de su gobierno, ha utilizado la estrategia de utilizar las pruebas en su contra para apelar a la emocionalidad de sus votantes, quienes terminan por ver en el presidente del país más poderoso del mundo a una víctima indefensa de un complot.

Trump afirma en su defensa que en la llamada telefónica con Zelensky no consta que él hubiera presionado a su colega ucraniano diciéndole que no aflojaría los 250 millones de dólares si Kiev no investigaba a los Biden. No habría el “quid pro quo”: el intercambio de favores. Pero muchos comentaristas han aludido al tono de la llamada, lleno de eufemismos, como si se tratara de un mafioso.

¿Qué le ocurrirá a Trump? ¿Lo destituirán? ¿Saldrá fortalecido? “Este proceso es como pelar una cebolla: uno quita una capa, y sale otra, y otra, y otra más”, le dijo a SEMANA el analista y consultor político Peter Schechter desde Washington. “Parece seguro que la Cámara de Representantes va a acusar a Trump, pues los demócratas controlan ahí las mayorías. Pero se ve muy difícil que el Senado lo destituya, pues lo dominan los republicanos y se necesitaría que 20 de ellos se sumen a la minoría demócrata”, añade.

En la historia de Estados Unidos, tres presidentes han sido sometidos a juicio político. Pero ninguno ha sido removido de su cargo como resultado directo del impeachment. El caso más reciente fue el de Bill Clinton en 1998. Entonces, el Senado votó a su favor por un amplio margen. La situación de Trump es radicalmente diferente. Por un lado, el de Clinton era un tema mucho más mediático, y digerible; un amorío no tiene nada de extraordinario. Mientras que la complejidad del ‘Ucraniagate’, como algunos medios llaman al más reciente escándalo, requiere un estudio juicioso de los acontecimientos para entenderlo. Por el otro, la estrategia de Trump, y de su círculo, se basa en desestimar la evidencia, sin negar la realidad de las acusaciones. Dicen, por ejemplo, que el whistleblower actúa por su odio a Trump, y que no se trata de un testigo directo, algo que él mismo reconoce.

Hasta ahora, ello parece darle resultado. Es decir, Trump se aprovecha de que el proceso del impeachment es esencialmente elitista; solo lo comprende una minoría, y saca su as bajo la manga; su personalidad mediática que genera pasiones entre su base. Muchos no entienden la gravedad de las acusaciones a Trump y, lo que es peor aún, quienes sí lo entienden se hacen los de la vista gorda. Eso es exactamente lo que han estado haciendo buena parte de los congresistas republicanos durante la administración. De todos modos, el escollo del ‘Ucraniagate’ significa un dolor de cabeza para ambos partidos. Y, es inevitable que alguno de los dos salga seriamente perjudicado, sobre todo en época preelectoral. El tema será definido, en gran medida, en el impredecible terreno de la opinión pública. Para los demócratas, proceder con el impeachment es como dar un salto al vacío. No hay indicios de que pueden lograr destituirlo; además, la jugada no parece estratégica, pues han caído en la dinámica de Trump, quien llegó incluso a rogarles que le iniciaran un juicio político. No obstante, quedarse sin actuar era aún peor porque terminaban convertidos ante la historia en cómplices de un presidente que ha atentado contra la democracia desde el día uno de su mandato. Y es que si seguían con la postura más bien pasiva que han asumido desde el ‘Rusiagate’, el escándalo que determinó que Vladímir Putin intervino en las elecciones estadounidenses de 2016 para favorecer a Trump, su imagen se seguiría debilitando. Entonces, Pelosi no tenía otra opción diferente a proceder con el juicio político, aunque ello suponga un gran costo político en el corto plazo, sobre todo para los congresistas primíparos en distritos disputados que temen por su reelección si el impeachment sale mal.

La gran pregunta es qué harán los republicanos: ¿pasarán a la historia como cómplices de un enemigo de la democracia?

Y para los congresistas republicanos el asunto plantea cuestiones existenciales: para muchos analistas, a largo plazo la permanencia de Trump en la Casa Blanca podría significar un duro golpe a la supervivencia del partido, que quedaría asociado a ese presidente impresentable. ¿Asumirán esa responsabilidad histórica?

Pero otros son más pragmáticos. Como escribió el columnista de The New York Times David Brooks “si cree que los veinte republicanos necesarios para destituir a Trump van a votar a favor de un ‘impeachment’, usted no ha estado prestando atención al accionar de los republicanos durante los pasados dos años y medio”.

Todos se juegan ahora el todo por el todo. Trump entre la espada y la pared ha demostrado que nadie como él tiene la piel de teflón. Sobrevivió a la pesquisa del fiscal especial Robert Mueller por la trama rusa. A las investigaciones por haberse enriquecido en sus hoteles con dignatarios extranjeros como huéspedes. A sus más de 10.000 mentiras como presidente, demostradas por los medios de comunicación como los diarios The Whashington Post y The New York Times. A varios actos de nepotismo, como tener a su hija y a su yerno de asesores en la Casa Blanca. A sus declaraciones racistas, sexistas y homófobas. A su negación del cambio climático y al desprecio por el orden mundial establecido tras la Segunda Guerra. Habrá que ver si logra superar este proceso en año electoral. De eso depende la democracia de Estados Unidos y del mundo.

Casos de Impeachment: