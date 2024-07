Hacer cine en región: un reportaje a propósito del asesinato de Mauricio Lezama

Este texto no pretende dar cuenta exhaustiva de las condiciones que actualmente inciden en la labor que realizan cientos de profesionales y aficionados del sector audiovisual del país. Pero creo que es justo dirigir nuestra mirada –la misma que hemos dirigido por décadas al “cine nacional”– hacia algo que la historia oficial se ha rehusado muchas veces a contener y expulsa permanentemente, sin disimulo alguno: hablar de cine colombiano no necesariamente significa hablar de cine regional. Sobre el segundo recaen las mismas expectativas externas que recaen sobre el primero por el hecho de pertenecer a un continente periférico, lejos de Europa y Estados Unidos. Y sin embargo, el de las regiones es un cine que sufre una doble exclusión al no considerarse parte de una historia que se estudia en las escuelas de Cine de Bogotá, Cali o Medellín, sino un anexo o, en el mejor de los casos, un efecto colateral del vertiginoso crecimiento de la producción audiovisual que no se exhibe en las salas de cine comerciales con la misma frecuencia que se muestra una película de Dago García, o en los cineclubes, como sucede con un largometraje de Luis Ospina.

Sin embargo, esta delimitación excluye de manera directa seis departamentos que actualmente no cuentan con dicha representación: Bolívar, Guainía, Magdalena, Putumayo, Vaupés y Vichada. Y esta solución también ha despertado reservas en algunos realizadores, pues no han sido pocos los recursos obtenidos por productores con una amplísima experiencia profesional previa y que, aunque provienen de dichas regiones y distritos, residen desde hace varios años en la capital del país.

No es inusual que entre los realizadores y estas comunidades exista una relación previa, incluso condicionada por el reconocimiento y la confianza en sus propias familias, que permite la colaboración mutua para el desarrollo de estos proyectos. Pero a pesar de esto, la irrupción de un hecho como el asesinato de Mauricio Lezama , a quien el corregimiento conocía íntimamente por el trabajo de formación de públicos que adelantaba con muchos niños y jóvenes a través de algunas proyecciones en iglesias y casas de la cultura, ha provocado que el rodaje de Mayo, que estaba planeado para realizarse en La Esmeralda, deba trasladarse a las proximidades de la capital de Arauca por la indisposición de los habitantes, quienes han retirado su apoyo al proyecto a causa del miedo. Wilmar y Tonni ya no buscarán los actores naturales que Lezama esperaba encontrar ese segundo día de casting en Arauquita, sino que trabajarán con un grupo de teatro de la ciudad para garantizar con esta y otras medidas algo de seguridad, aunque se rehúsen a contemplar el acompañamiento de la policía local.

Ciro Guerra, Franco Lolli y Leticia Gómez, la madre de este último, protestaron en el festival de Cannes por el asesinato de líderes sociales en Colombia.

El incremento de las producciones extranjeras en Colombia podría ser un indicador de que estamos proyectando una imagen diferente del país, una que ya no provoca miedo, que ha impulsado rodajes nacionales e internacionales en contextos rurales, e incluso la exploración de territorios por los que antes era impensable transitar, según afirma Claudia Triana. Y algunos realizadores coinciden en que la firma del acuerdo de paz con las Farc efectivamente produjo una nueva percepción del país. Pero recientes testimonios apuntan a un cambio palpable y el recrudecimiento de las condiciones en que deben trabajar. Por eso le pregunto a Wilmar si recuerda el momento exacto en que sintió que la inseguridad regresó a los territorios: “Loco, ¿te parece poco que te peguen tres tiros en la espalda y en el piso, después de haberte destrozado la cara, te rematen con otros tres tiros?”.

“Nadie se hace responsable y el asesinato sigue en investigación todavía. El eln se había atribuido los hechos, pero después se retractaron –cuenta Tonni–. Lo que se dice es que se equivocaron por la pinta que tenía [Mauricio] y por eso lo confundieron con alguien de la Sijín: que tenía gafas, que tenía un bolso terciado... Puede ser, no sé. Pero si se equivocaron (porque se equivocan muchas veces), deberían hacer un pronunciamiento para que los combatientes verifiquen antes de actuar”. Y su petición remite inmediatamente a la alarma que encendió semanas atrás la investigación del corresponsal Nicholas Casey publicada por The New York Times, en que informó sobre las instrucciones letales provenientes de altos mandos del ejército colombiano, que aumentaban el margen de error de las operaciones militares y el riesgo de la población civil frente al conflicto armado. Jesús Reyes e Irina Henríquez recuerdan el caso de los dos jóvenes estudiantes de Biología asesinados en San Bernardo del Viento en 2011, cuando realizaban una investigación sobre los manglares y manatíes de la zona. Pero son muchos más los errores que ocurren a diario lejos de las cámaras de los noticieros.

“No hablar mucho del proyecto que estás desarrollando. No decir qué estás rodando exactamente. Involucrar únicamente gente de confianza. Porque si no, te pueden tildar de guerrillero, y no es por evitar algún tipo de persecución, sino porque con esa etiqueta ya no te van a prestar la locación que quieres ni te van a hospedar donde necesitas quedarte durante el rodaje”, me cuenta Sebastián Muñoz, director de El Remanso y Montañas. Esas son algunas de las medidas necesarias para llevar a cabo estos cortometrajes. ¿Y después? ¿Acaso es posible entonces pensar en exponerlo a la comunidad con que se ha trabajado?

Las condiciones cambian de acuerdo a la región: algunos han podido exhibir sus cortometrajes en proyecciones públicas al aire libre, aun en corredores vigilados por grupos armados, y otros han debido hacerlo, por precaución, de forma privada con el equipo del rodaje o lo han hecho en ciudades diferentes. Y entonces surge una pregunta por la circulación, pues si bien un número importante ha logrado estrenarse en festivales colombianos e internacionales, muchos se han quedado represados en esta última etapa de la producción. Y es por este motivo que alianzas como la de doc.co, agencia de promoción y distribución dirigida por Consuelo Castillo, y la plataforma latinoamericana VOD Retina Latina, coordinada desde el ministerio de Cultura de Colombia por Yenny Chaverra, resultan tan importantes: ofrecer al público de todo el país de manera gratuita obras que, quizás, en esta plataforma conseguirán un mayor número de espectadores que en otras ventanas, y posibilitar el encuentro y el diálogo de las mismas regiones con sus propias imágenes.

En un intercambio reciente entre Víctor Gaviria y el público asistente a la primera proyección de la versión restaurada de La vendedora de rosas en el marco de la Cicla de la Cinemateca de Bogotá, Gaviria comentaba cuán importante era propiciar el encuentro entre sus actores y las películas en las que participaban, ante su renuencia a ir a los múltiplex de los centros comerciales: en el cine se instaura un espacio potencialmente neutral donde el público, despojado temporalmente de sus propios prejuicios, es susceptible de sentir empatía incluso por un ladrón o un asesino.

Y en este sentido, quisiera terminar mencionando un último cortometraje que en la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI) obtuvo el reconocimiento que antes ocupaba el premio de la Competencia Iberoamericana de Cortometrajes. A partir del material fotográfico registrado por un joven excombatiente de las Farc y una entrevista que realiza el director (La última marcha, del argentino Ivo Aichenbaum), se observa el camino recorrido por un grupo de guerrilleros que se dirigieron a uno de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) con la esperanza de encontrar materializados los compromisos del gobierno colombiano. Inmediatamente después se hace evidente la desilusión que provocó en ellos, y en el mismo joven, encontrarse con los irrisorios recursos para suplir las necesidades de un numeroso grupo guerrillero dispuesto a entregar las armas.

Su director describe ese proyecto como una coautoría entre él y John Martínez, el protagonista; dice que forma parte de un proyecto coproducido entre Argentina (Fiørd estudio) y Colombia (Los Niños Films, Carolina Zárate), titulado Diario internacional, que comprenderá el registro de algunos procesos revolucionarios en países como Guatemala y El Salvador. El capítulo en Colombia fue producto de una residencia de dos meses y medio en Casa Tres Patios de Medellín y la colaboración del fotógrafo Federico Ríos, quien ha documentado desde hace una década los rituales cotidianos del ejército de las Farc y ha logrado, como este cortometraje, humanizar la mirada que se posa sobre este grupo armado. Ríos es el mismo fotógrafo que el mes pasado tuvo que abandonar el país por cuestiones de seguridad, al igual que Nicholas Casey, con quien desarrolló la investigación de The New York Times.

“En algún momento, la mami Mayo nos dijo que hubiéramos debido dejar quietas las cosas”, dice Tonni cuando le pregunto qué piensa su madre desde que se propusieron realizar este proyecto y ahora que ha ocurrido lo que ocurrió. “Ahora más que nunca es que hay que gritar, que vean que no nos pueden callar”, responde Wilmar. Pero la respuesta no es igual en todos los casos: Aichenbaum reconoce que en estos momentos no se hubiera atrevido a desarrollar un proyecto como La última marcha: “Creo que los directores tenemos que cuidarnos, no tenemos que exponernos al peligro. No somos héroes indispensables. Tal vez nuestro lugar es compeler y estimular que la gente de los territorios documente sus realidades, y colaborar con el proceso de construcción y visibilización de esos relatos”.

En definitiva, de nada sirven los instrumentos y recursos que se gestionen desde el Estado si no se garantiza la vida y la seguridad de quienes contribuyen a la construcción de un tejido social sólido, a través del cual se puede generar un sentido de solidaridad más genuino y profundo que el de anticuados símbolos e imágenes patrios.

Así como la Ley de la Economía Naranja ha convocado a diversos ministerios y direcciones nacionales a trabajar en conjunto por la profesionalización y la rentabilidad de los proyectos culturales, tal vez sea hora de que ese mismo gobierno llame la atención del ministerio de Defensa y las instituciones pertinentes para devolverles la confianza en sus ciudadanos, no reforzando las fuerzas militares en los campos, sino velando por la vida, la seguridad y el bienestar integral de las poblaciones vulnerables, los líderes sociales y los gestores culturales.

“A diferencia del periodismo, con el cine yo no solo puedo contar en qué mundo mataron a Mauricio. También puedo contar en qué mundo no lo hubieran matado a él, ni a Arsenio, ni a todos los que han asesinado hasta hoy”, concluye Tonni Villarreal, el director de un cortometraje cuyo equipo pretende contar la historia de una superviviente del exterminio de la UP y que, de manera inesperada, y en un presente presuntamente en paz, se convirtió también en víctima.

Si usted está interesado en apoyar de alguna manera la realización del cortometraje Mayo, puede escribir al correo mayodearauca@gmail.com.

*Realizador. Asistente de programación de la nueva Cinemateca de Bogotá