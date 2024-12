Ella asegura que procedió apegada a la ley. Por razones de formalismos judiciales, seguramente este sensible tema se discutirá en el marco de las recusaciones que algunas víctimas de los perfilamientos han anunciado contra la magistrada.

Por otro lado, la Procuraduría, tras inspeccionar una decena de discos duros y una docena de memorias USB, concluye que no todas las actividades de inteligencia de este batallón se enmarcaron en una misión oficial, lo cual es un requisito de ley. Eso ocurre con el dossier rotulado “Casos especiales”, cuyo contenido apuntaba a perfilar y analizar información de un centenar de personalidades. “Los análisis, presuntamente, surgen de exámenes realizados a las reacciones en redes sociales de los mencionados, a las publicaciones hechas por los medios de comunicación en temas específicos y de impacto nacional”, concluye el peritaje.

Estos son apartes del voluminoso informe que elaboró el Ministerio Público sobre los hallazgos en el Batallón de Ciberinteligencia. El procurador general, Fernando Carrillo, solicita correctivos urgentes.

El informe también reseña la compra de Hombre Invisible, una herramienta informática para acceder a llamadas, correos electrónicos y al WhatsApp. Un instructivo de este software apareció en correos de 2018.

También señala la existencia de otras herramientas como Proyecto Sable, un software que mediante procedimientos intrusivos recolecta información de sistemas informáticos de manera anónima. Y se señala la existencia de Perseo y Teseo, que permitieron obtener los códigos IMEI de celulares monitoreados, algo fundamental para las interceptaciones telefónicas. El documento no aclara quiénes pudieron ser víctimas de estas actividades, para las que no tiene facultad legal la unidad militar.

El peritaje de la Procuraduría señala que encontraron fotos de los pasaportes de Ernesto Samper Pizano, de Mateo Alejandro Córdoba y Lina María Mejía Torres, dos colaboradores del expresidente en la ONG Vivamos Humanos. Aparecen los pasaportes del español Joaquín Gutiérrez García y la ciudadana argentina Cristina Alejandra Fahile. Y el pasaporte de Naciones Unidas de Antonio Pancorbo de Rato, al parecer un funcionario del Fondo Monetario Internacional.

“No se quemó la fachada”

En el allanamiento al batallón encontraron documentos con detalles inéditos de otro escándalo de chuzadas: el caso de la fachada Andrómeda, revelado por SEMANA en febrero de 2014. Hasta ahora no hay un solo condenado por esta sede de inteligencia camuflada en un café internet del barrio Galerías, desde donde interceptaron ilegalmente a varios de los negociadores del Gobierno en el proceso de paz.

Entre la información desencriptada por la Procuraduría apareció un informe que el coronel Kurman Hernán Rivera Alfonso, a cargo de información sensible en Andrómeda, le dirigió al general Jorge Andrés Zuluaga López, exdirector de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército, destituido durante el escándalo. Es un reporte secreto de lo ocurrido durante el allanamiento del CTI a las instalaciones de Andrómeda el 23 de enero de 2014. En un parte de tranquilidad dice: “No se quemó la fachada. En los computadores incautados no había información obtenida en cumplimiento de las funciones de la compañía, no existen evidencias de la relación de actividades ilícitas”. Ese mensaje confirma que la información que daba cuenta de la verdadera actividad de Andrómeda fue desaparecida antes de la llegada del CTI.

También queda claro que durante aquel allanamiento el mayor Joany Alonso Guerrero se comunicó con el coronel Rivera, quien le dio instrucciones de cómo actuar en la diligencia. El reporte indica que por orden del coronel tuvo lugar, el 24 de enero, una reunión en el Club Militar a la que asistieron “Cucunubá, encargado de la asesoría jurídica, y el cabo Michael Bernal Pachón”. Hernando Cucunubá, además de abogado de varios oficiales del caso Andrómeda, ha sido asesor jurídico del general Nicacio Martínez y ahora representa a varios oficiales enredados en el allanamiento al Bacib.