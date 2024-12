El nuevo modelo económico que está dejando la pandemia pareciera ser anti-Ocde: la contracción del intercambio global, la mayor inequidad que habrá en el comercio internacional y el proteccionismo económico por el que optarán las grandes potencias del mundo, justificarán políticas socioeconómicas nacionalistas enfocadas en la autosuficiencia a cualquier costo, la protección de la inversión nacional, la reducción de estándares de calidad laboral para mantener del empleo local y la protección de la producción colombiana.

Sin embargo, no nos conviene una visión pandémica y cortoplacista de nuestro desarrollo económico. Debemos apostarle a la competitividad de largo plazo para lo cual resulta estratégico el vínculo con la Ocde. No podemos olvidar tampoco que Colombia ha logrado grandes avances socioeconómicos tras su inserción al mercado económico global. Con el ingreso ahora a la Ocde, en tiempos de covid-19, el país necesita, más que siempre, consolidar su economía en los mercados internacionales, fortalecer su institucionalidad para enfrentar la nueva ola de corrupción derivada de la afluencia de recursos públicos para atender la pandemia, demostrar seguridad jurídica para atraer inversión extranjera y mejorar los estándares de construcción de las políticas públicas para

modernizar los sectores productivos. La pandemia no nos debería hacer olvidar que tras la reactivación económica progresiva en el mundo, se avecina una competencia sin precedentes por la recuperación del crecimiento económico.

Los reducidos capitales internacionales que circularán en la era post- covid-19 irán a los mercados con mayor capacidad de generar confianza. Se enfocarán en los sistemas económicos que demuestren gobernabilidad democrática, administración pública basada en instituciones fuertes y respetadas nacional e internacionalmente y con sistemas empresariales que operen con altos estándares.