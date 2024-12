La angustia de colombiana varada en Portugal que por salud no puede viajar en avión

En condiciones normales, el viaje a este país no tardaría más de 15 horas en un vuelo directo, pero para Abril llegar al Viejo Continente representa todo un reto. Ella sufre de hipertensión pulmonar primaria, una enfermedad que no permite que las arterias de sus pulmones transporten la sangre al corazón de manera correcta, causando que este haga un mayor esfuerzo para hacerla circular.

El dilema está en que de los 1.338 pasajeros del crucero solo cinco no han obtenido ayuda de su nación (Colombia) para regresar. Todos los demás ya dejaron el barco y lo más grave es que tres de ellos tienen problemas de salud. Dos jóvenes están en silla de ruedas y son acompañados por una enfermera cuidadora, mientras que Abril está con su mamá.

Madre e hija embarcaron el 10 de marzo, casi una semana antes de que Rio de Janeiro y São Paulo decretaran el estado de emergencia por la primera muerte de un paciente por coronavirus. Sin embargo, con el rápido avance de la pandemia en Europa, particularmente en España e Italia, el crucero no pudo llegar a su destino en Barcelona y debió anclar en las costas de Lisboa (Portugal) el 22 de marzo.

Debido a esta afección, Abril es oxigenodependiente, por lo que no puede viajar en avión. "Mi hermana y mi sobrina recorrieron gran parte de América Latina por tierra, hasta llegar a Brasil, para que la altura no le afectara los pulmones a la niña", cuenta Bibiana Chiquillo, tía materna de la joven.

La compañía reitera que no ha encontrado una solución para repatriarlos y que los obstáculos para esto están fuera de su control. "Es lamentable que hasta la fecha su Gobierno no haya sido capaz de ayudar o proporcionar ninguna solución. Simplemente nos hemos quedado sin opciones como empresa privada que está cerrando complemanente sus operaciones debido a la pandemia del covid-19", agrega.

Sin embargo, aunque el consulado ha hecho las diligencias ante las autoridades portuguesas, según confirmó Mónica a SEMANA, vía WhatsApp, no hay permiso para desembarcar.

Puntualmente, la madre de la joven dice en el comunicado que buscan "apoyo diplomático para que puedan permanecer en Lisboa por el tiempo de cierre de fronteras y cuarentena, ya que se encuentran en los perfiles de mayor riesgo y no pueden exponerse a contraer el virus".

SEMANA se comunicó con la Cancillería para obtener una respuesta a este caso, pero hasta el momento de la publicación de este artículo no se ha pronunciado.

Los cinco colombianos no bajaron del barco este lunes porque no hay ninguna alternativa para recibirlos. Si las autoridades colombianas ofrecieran una repatriación por avión, solo los dos jóvenes en silla de ruedas y su enfermera podrían abordarlo. Abril, por su hipertensión pulmonar primaria, no podría porque estaría en riesgo su salud.