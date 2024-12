El desempleo en la región fue uno de los indicadores más negativos durante la pandemia, pero se mantiene una visión optimista de recuperación. El 57% de los profesionales encuestados afirman no estar buscando empleo activamente, sin embargo, Colombia (49%) y Panamá (44%) son los países con mayor potencial de rotación de profesionales. Las áreas que muestran mayor potencial de rotación son las que más activamente se reclutaron durante la pandemia: en Marketing el 93,9% de los consultados se encuentran abiertos a un nuevo empleo y en el caso de IT asciende al 85,3%.

Las empresas colombianas tendrán el reto de fortalecer su marca empleadores para que atraer a los mejores perfiles del sector IT y retenerlos en las compañías. La virtualidad ha traído nuevos desafíos y se necesitan profesionales capaces de liderar y acompañar estos procesos de adaptación.

Es así como la mayor parte de las empresas han empezado a trabajar con células ágiles, no sólo en sus áreas de IT, siendo las mujeres las principales promotoras de esta forma de trabajo con un 77.8% de adhesión. Colombia y Perú destacan por tener mayor apertura para incorporar en otras áreas funcionales buenas prácticas de liderazgo y gestión del área de IT, por el contrario, Argentina (75%) y Chile (66.7%) se encuentran ligeramente por debajo de la media de la región.

Prioridades de las inversiones en 2021

La pandemia impuso el teletrabajo en Colombia, una dinámica que había tomado fuerza en otros países, pero que era poco común para los colombianos. Este cambio fomentó los procesos de transformación digital en las empresas, fortalecieron los proyectos de desarrollo tecnológico y tocando casi la totalidad de las sistematizaciones de las organizaciones.