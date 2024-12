Hace unas semanas, Omar Téllez, empresario colombiano con alta trayectoria en el sector tecnológico, compartió en Revista Dinero su experiencia con la ‘startup’ israelí Moovit, recientemente adquirida por Intel. Ahora cuenta desde su perspectiva por qué este ecosistema ha crecido, sus pros y sus contras, y qué deben aprender los emprendedores colombianos sobre las empresas que han nacido en este país.

Aún no me recuperaba del incidente del agente de seguridad en mi llegada al aeropuerto de Israel. Debí haberme ahorrado por lo menos una hora en la fila, pero lo único que pensé era en lo emocionado que estaba de estar en un país en el que incluso el cuerpo de inmigración apoyaba el ecosistema del cual formaba parte y, sí, por supuesto, estaba feliz de haber usado esa camiseta. No es de extrañar que lo llamen “Startup Nation” me dije, mientras tomaba un taxi a mi hotel y me preguntaba qué otras cosas tenía que aprender sobre este próspero ecosistema.

Si bien sabía que el mundo de las startups en Israel estaba en auge, no sabía que los sectores israelíes de alta tecnología y capital de riesgo per cápita eran más grandes que en cualquier otro país del mundo. Lo que es aún más sorprendente, y más tarde aprendería, es que las cantidades de “exits” de startups de alta tecnología israelíes habían aumentado en un 980% en los últimos cinco años. Mobileye, Viber y Waze son ejemplos de recientes salidas de registro.

Claro, trabajar con startups israelíes conlleva varios altibajos, pero también hay muchas cosas por aprender. Su ética de trabajo tenaz, su idiosincrasia igualitaria y meritócrata, y su rica diversidad, son claras ventajas que hacen parte del mundo del emprendimiento en este país.

Pero, como con cualquier otro ecosistema, hay desafíos que aquellos que decidan hacerlo tendrán que enfrentar, como su estilo de comunicación muy directo, la capacidad de trabajar y ser efectivo con diferencias de zona horaria de 7 a 10 horas, y su mercado limitado e insularidad que pueden impactar su acceso al capital.

La parte positiva de emprender con Israel

En la parte positiva, después de varias conferencias telefónicas en las cuales mi equipo en Israel participó desde refugios antibombas mientras sonaban las sirenas, finalmente me quedó claro qué significaba la palabra “chutzpah”. Lo curioso es que no estoy realmente seguro de que los israelíes vean esto como un gran riesgo; es la forma en que debe hacerse, sin hacer preguntas.

Me asombró esto y tengo que decir que desde entonces se hizo cada vez más difícil aceptar que las reuniones en Nueva York se cancelaran solo porque habían caído un par de centímetros de nieve o porque alguien tuviera una leve gripa. Es este espíritu tenaz, se podría argumentar, lo que ha llevado a más de 70 empresas israelíes a cotizar en Nasdaq, más que Europa, Japón, Corea y China combinadas.

La Fuerza de Defensa de Israel (IDF) ha creado un país en el que “suavizar las palabras” para decir algo se percibe como ofensivo y donde se fomenta un cinismo saludable hacia la autoridad. Si usted es el tipo de persona que se sonroja o jadea cuando, durante una revisión del producto alguien le grita, “¡esta es quizás la idea más estúpida de la que he oído hablar!”, definitivamente debe trabajar por conseguir una piel más dura o no tratar de hacerlo en Israel.

Mientras que en Nueva York o San Francisco un comentario como ese de un gerente probablemente habría generado un silencio incómodo y habría arruinado la reunión, en Tel Aviv esto se considera como un gran resultado, y desarrollar las habilidades necesarias para hacerle el jiu-jitsu o canalizar esa energía reactiva es extremadamente importante.

Al final, este espíritu de trabajo empuja al pensamiento del equipo a generar mejores productos. Además, para ser justos, a veces los israelíes están ansiosos por discutir cosas solo por el gusto de hacerlo, como si fuera un deporte nacional.

Entrar a un bar en el boulevard Rothschild de Tel Aviv, una de las ciudades más modernas del Mediterráneo, puede ser una experiencia extraña. He contado hasta siete idiomas diferentes y varias etnias presentes en un radio de 2 metros.

Y siempre están presentes personas inteligentes, entusiastas y expertos en tecnología que hablan una variedad de idiomas, incluidos español, portugués, francés, alemán, italiano y ruso. Si su startup tiene como objetivo estar en 45 países y 500 ciudades en un período de 2 años, estos recursos internacionales pueden ser extremadamente útiles.

No es de extrañar que con más de 4.000 startups en el área metropolitana de Tel Aviv, Israel esté en el primer lugar del mundo con capacidad innovadora según el Anuario de Competitividad Global IMD.

La parte negativa

Acostumbrarse a largas horas de viaje y manejar los efectos secundarios viene con el territorio cuando se trabaja con empresas israelíes. Por mucho que lo intenté, por alguna razón desconocida, fue imposible calmar el desfase de horario cuando viajaba a Tel Aviv para las reuniones de la junta directiva.

Del mismo modo, poder adaptarse al trabajo en diferentes zonas horarias y gestionar los desafíos de comunicación para aprovecharlo al máximo es vital cuando se trabaja con startups israelíes.

Las reuniones que comenzaban a la medianoche, en las que conectamos con San Francisco, Nueva York, París, Sao Paulo, Madrid, Roma y Tel Aviv, eran comunes. Preparar agendas ajustadas y convertirse en maestros de Google Hangout se convirtió en una habilidad muy valorada para abordar este desafío.

Si bien hay una gran oferta de capital de riesgo para las rondas A y B en Israel, la disponibilidad de capital para rondas más grandes puede ser limitada y como tal, lanzarse a Sand Hill Road se convierte en una necesidad.

De hecho, Dun & Bradstreet informa que solo hay dos VC en Israel con más de $1 billón en capital bajo gestión, Pitango y Star Ventures. Pero aunque hay grandes VC como Sequoia, que tienen oficinas en Herzliya e invierten activamente en Israel, para mi gran sorpresa hay otros en el Valle de la Silicona que toman la posición de “no invertimos en startups israelíes”.

Un obstáculo que escuchamos de estos inversionistas es lo difícil que es para ellos extrapolar el éxito de Israel al resto del mundo, con una población más pequeña que la ciudad de Nueva York.

Al final del día, lo curioso de los israelíes es que serán los primeros en reconocer que es difícil trabajar con ellos. De hecho, se reirán a carcajadas al respecto. Reconocen que si bien su modus operandi puede ser percibido como abrasivo, obstinado, libre de tonterías y políticas, su idiosincrasia hace las cosas más rápido que la mayoría.



*Omar Téllez es del Equipo Ejecutivo de Niantic (San Francisco, CA; Realidad Aumentada, Serie C (IVP, Spark), fue parte del equipo fundador de Moovit, como primer presidente y de la Junta Directiva (Tel Aviv, Israel; vendida a Intel) y de Tenor-GIF Keyboard (San Francisco, CA; vendida a Google). También hizo parte del equipo directivo de Synchronoss, mejor Initial Public Offering del 2006 (NASDAQ: SNCR). Es inversor privado en varias compañías de tecnología basadas en Latinoamérica y Silicon Valley.