De hecho, las pick up son matriculadas como vehículos particulares y por ello están cobijadas por la misma normativa establecida para este tipo de automotores. Hay que recordar, por ejemplo, que la restricción de movilidad (pico y placa) incluye camionetas cerradas de transporte de pasajeros o mixto de servicio particular, con tipo de carrocería platón ( pick up ).

No se debe olvidar, de igual manera, que cuando se transportan mercancías se genera una acción de cargue y descargue, y que la misma debe hacerse en las zonas establecidas para tal fin, para no interferir con el tránsito normal de la cuadra, lo que podría acarrear una sanción de las autoridades. En ese mismo orden de ideas, por tratarse de transporte de mercancía y otros elementos, también hay restricciones de horarios, por lo que se requiere conocer con antelación cuáles son los rangos de los mismos. La multa por cometer cualquiera de estas dos infracciones equivale a 8 Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV), es decir, a $234.100.

Otra posibilidad que tienen las pick up es el uso de remolques pequeños, que son vehículos no motorizados, los cuales deben estar dotados de luces reflectivas tanto para el freno como para las direccionales. Si no exceden una tonelada de capacidad, la normativa aclara que no se hace necesaria la matrícula. Se requiere, eso sí, de un sistema de enganche seguro.