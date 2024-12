Alejandra Paz: Tenemos cinco empleados. Tratamos de mantenerlos a todos, llegando a acuerdos porque no queríamos finalizar el contrato de ninguno. Sabemos que son cabezas de hogar. El acuerdo de pago es básicamente que cada 15 días reciben un porcentaje de sus salarios y nosotros nos encargamos de seguir cubriendo todas las prestaciones sociales. Y aún -después de la reapertura- seguimos manteniendo el acuerdo de pago con ellos, porque realmente la situación está difícil.

Alejandra Paz, asesora comercial y encargada de la libreria Troya, habla como si estuviera atendiendo a un comprador de libros confundido. Es pausada, paciente y con un carisma espontáneo. Explica que este negocio, ubicado en el centro de Cali, tuvo que cerrar por casi dos meses por cuenta de la covid-19; las pérdidas económicas son enormes y aún, después de la reapertura el 11 de mayo, las ventas no despegan.

A.P: Nos tocó obligados. Antes no teníamos el domicilio como una prioridad. Siempre se invitaba al cliente a que viniera, aunque sí prestábamos ese servicio. Durante el cierre del local los domicilios no tuvieron una gran acogida, pero esa es nuestra gran apuesta a futuro. Esto es una nueva normalidad para nosotros.

SEMANA: ¿En cuánto bajaron las ventas por la pandemia?

A.P: Tuvimos muchísimas pérdidas económicas. Nosotros estábamos en la temporada escolar cuando empezó la pandemia. Este negocio de los libros es temporal y en esos días es en los que más se venden. En Cali hay calendario escolar A y B, la temporada A iba en la mitad y las ventas bajaron casi en un 70 por ciento. Las pérdidas fueron grandísimas.

SEMANA: ¿En algún momento pensaron cerrar definitivamente la librería?

A.P. Hemos sido personas muy positivas. Hemos tratado de sacar lo mejor de lo peor, pero siempre está esa opción del cierre. No queremos llegar a eso, ni salir de los empleados. Estamos mirando varias opciones como no abrir un sábado, que históricamente era el día en que más vendíamos. Ahora en ese día no vendemos nada. El centro de Cali está muerto.