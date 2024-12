La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha identificado 17 metas interconectadas entre sí con el fin de lograr una sociedad futura sostenible, y ha fijado como fecha límite para cumplirlas el año 2030. Esta lista incluye problemáticas que van desde el cambio climático hasta la pobreza. Como los estudios científicos señalan que leer ayuda a entender a los demás y a realizar cambios en la vida, el organismo intergubernamental ha seleccionado algunos libros que podrían ayudar a explorar estas problemáticas con miras a convertirse en agentes de cambio. Dinero recomienda cinco de ellos. Hay diez años para leerlos.

Habla sobre la necesidad urgente de mejorar la calidad de la educación y sus autoras son dos recién graduadas de la Universidad de Cambridge. Parte de la solución para incrementar la excelencia en la educación consiste en mejorar el acceso a las universidades. Este libro recoge un problema concreto y es la dificultad que enfrentan las personas de raza negra para ingresar a instituciones educativas de blancos. Entre las propuestas de las autoras está cómo luchar para combatir ese racismo estructural, no solo desde el activismo social, sino también desde el aula de clase.

The Condition of the Working Class in England