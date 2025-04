¿Cómo se deben pagar los días de Semana Santa en Colombia?

¿Qué significa esto para los trabajadores?

Por otro lado, si el trabajador no labora en estos días, pero son días festivos que caen dentro de su jornada habitual, tiene derecho a recibir su salario normalmente, sin que esto represente una disminución. Esto se conoce como “descanso remunerado”.

¿Qué ocurre con los demás días de Semana Santa?

Los demás días de la Semana Santa, como el lunes, martes y miércoles no son festivos oficiales en Colombia. Son días laborales normales, a menos que el empleador decida otorgarlos como descanso adicional.

Una empresa no está obligada por ley a dar libre uno de estos días y tampoco está obligada a pagarlos como festivos.

El Sábado Santo tampoco es festivo, aunque en la práctica muchas empresas no laboran ese día por costumbre o tradición. En estos casos, si el trabajador no labora por decisión del empleador, ese descanso puede ser remunerado o no, dependiendo de lo pactado entre las partes.