Los consejos de Bill Gates para aprovechar el tiempo en cuarentena

Pero esto no ha sido todo, pues Gates decidió revelar algunos consejos para las personas que estuvieran en casa , con el interés y la necesidad de hacer algo productivo. Como es tradición todos los años, el magnate publicó en su blog cinco libros para leer durante el confinamiento, entre otras cosas.

“La mayoría de mis conversaciones y reuniones en estos días son sobre covid-19 y cómo podemos detener la marea. Pero también a menudo me preguntan sobre lo que estoy leyendo y viendo (…) Siempre estoy feliz de hablar sobre grandes libros y programas de televisión", aseguró.

Cloud Atlas, de David Mitchell: “Este es el tipo de novela que pensarás y hablarás durante mucho tiempo después de que la termines. La trama es un poco difícil de explicar, porque involucra seis historias interrelacionadas que tienen lugar con siglos de diferencia, incluida una que particularmente me encantó de un joven médico estadounidense en un velero en el Pacífico sur a mediados de 1800. Pero si estás de humor para una historia realmente convincente sobre lo mejor y lo peor de la humanidad, creo que te encontrarás tan absorto como yo”.

The Ride of a Lifetime, de Bob Iger: “Este es uno de los mejores libros de negocios que he leído en varios años. Iger hace un trabajo excelente al explicar cómo es realmente ser el CEO de una gran empresa. Ya sea que esté buscando ideas de negocios o simplemente una lectura entretenida, creo que cualquiera disfrutaría sus historias sobre la supervisión de Disney durante uno de los momentos más transformadores de su historia”.