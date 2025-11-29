El Dorado, El Paisita y La Caribeña: descubra los ganadores de las loterías del sábado 29 de noviembre

En Colombia, las loterías y los juegos de azar se han convertido en parte del día a día de muchas familias, pues representan para muchos la posibilidad de cambiar su vida en cuestión de segundos, si es que llegan a acertar con los números de las balotas ganadoras.

A pesar de que las probabilidades de hacerlo son reducidas, miles de personas siguen participando con la ilusión de alcanzar premios millonarios que cambiarían su estabilidad económica y les permitirían cumplir algunos de sus sueños y planes.

Resultados loterías del sábado, 29 de septiembre. | Foto: Getty Images

Dorado Día - 29 de noviembre

Premio mayor: 6091.

La Quinta: 2

El Paisita Día - 29 de noviembre

Premio mayor: 6179.

La Quinta: 5.

La Caribeña Día - 29 de noviembre

Premio mayor: 8673.

La Quinta: 6.

Dorado Tarde- 29 de noviembre

Premio mayor: 3007.

La Quinta: 3.

El Paisita Tarde - 29 de noviembre

Premio mayor: Pendiente.

La Quinta: Pendiente.

La Caribeña Noche - 29 de noviembre

Premio mayor: Pendiente.

La Quinta: Pendiente.