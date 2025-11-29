Suscribirse

El Dorado, El Paisita y La Caribeña: descubra los ganadores de las loterías del sábado 29 de noviembre

Aquí puede consultar los resultados completos de estas loterías y verificar si la suerte estuvo de su lado.

Redacción Loterías
29 de noviembre de 2025, 7:47 p. m.
Estas son las balotas ganadoras para los sorteos de La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado.
En Colombia, las loterías y los juegos de azar se han convertido en parte del día a día de muchas familias, pues representan para muchos la posibilidad de cambiar su vida en cuestión de segundos, si es que llegan a acertar con los números de las balotas ganadoras.

A pesar de que las probabilidades de hacerlo son reducidas, miles de personas siguen participando con la ilusión de alcanzar premios millonarios que cambiarían su estabilidad económica y les permitirían cumplir algunos de sus sueños y planes.

Ganador de lotería
Dorado Día - 29 de noviembre

  • Premio mayor: 6091.
  • La Quinta: 2
Resultado EL DORADO MAÑANA Sabado 29 de Noviembre de 2025

El Paisita Día - 29 de noviembre

  • Premio mayor: 6179.
  • La Quinta: 5.
Resultado EL PAISITA 1 Sabado 29 de Noviembre del 2025

La Caribeña Día - 29 de noviembre

  • Premio mayor: 8673.
  • La Quinta: 6.
Resultado LA CARIBEÑA DIA Sabado 29 de Noviembre de 2025

Dorado Tarde- 29 de noviembre

  • Premio mayor: 3007.
  • La Quinta: 3.
Resultado EL DORADO TARDE Sabado 29 de Noviembre de 2025

El Paisita Tarde - 29 de noviembre

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.
Resultado EL PAISITA 2 Sabado 29 de Noviembre de 2025

La Caribeña Noche - 29 de noviembre

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.
Resultado LA CARIBEÑA NOCHE Sabado 29 de Noviembre de 2025

Finalmente, es importante tener en cuenta que al momento de jugar se debe hacer de manera responsable, definiendo un presupuesto adecuado para evitar pérdidas. Además, para reclamar un premio es obligatorio presentar el billete ganador junto con el documento de identidad.

