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Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo 8386 de este martes 31 de marzo de 2026

Los resultados se deben consultar a través de los canales oficiales autorizados.

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Redacción Loterías
31 de marzo de 2026, 1:35 p. m.
Los resultados de Chontico Día y Noche
Los resultados de Chontico Día y Noche Foto: Getty Images

El número 4376 terminó llevándose todas las miradas este martes 31 de marzo de 2026, convirtiéndose en el gran protagonista de la jornada tras el más reciente sorteo de la Lotería Chontico, el cual fue el número 8386.

La jornada también dejó una “quinta de 5”, añadiendo más expectativa entre quienes siguieron de cerca el sorteo con la esperanza de atinarle a alguno de los premios.

Resultados de la Lotería Chontico del día de hoy, 31 de marzo de 2026

Premio mayor: 4376 - 5

  • Tres últimas cifras: 376
  • Dos últimas cifras: 76
  • Número completo: 4376
  • Quinta balota: 5
YouTube video SY9vuMfGmuY thumbnail

Resultados de la Lotería Chontico Noche de hoy, 31 de marzo de 2026

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • Quinta: pendiente
YouTube video I4UmOCj0YBY thumbnail

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día miércoles 01 de abril de 2026, en los horarios habituales.

Chontico Día

  • 30 de marzo de 2026: 1707 - 2
  • 29 de marzo de 2026: 1707 - 2
  • 28 de marzo de 2026: 0606 - 8

Chontico Noche

  • 30 de marzo de 2026: 6724 - 7
  • 29 de marzo de 2026: 6724 - 7
  • 28 de marzo de 2026: 0549 - 1