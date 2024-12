Esa es una pregunta difícil de responder. Por ahora sólo puedo decir que muchos de ellos están en las casas de los corruptos, y que esta corrupción no solamente involucra al sector público sino también al privado. Pero no todo podemos achacárselo a ese fenómeno. Deficiencias de carácter estructural en varios países del mundo también son responsables de ello. La falta de educación también es otra de las causas.

El asesinato de Natalia y Rodrigo se perpetró en inmediaciones de la vía que conduce a Palomino en la Guajira desde Santa Marta. Si esa región del país, particularmente la Guajira, no se la hubieran robado como se la han robado hasta ahora los Kikos, las Oneidas y los Wilmer (Así se llaman algunos de los últimos gobernadores de ese departamento que han terminado en la cárcel), muy seguramente la desigualdad no sería tan grande y el número de crímenes cometidos serías menos. Posiblemente, si la corrupción no se comiera a estos departamentos como se los ha comido históricamente, Natalia y Rodrigo estarían disfrutando de su luna de miel.

No puedo terminar esta columna sin expresar mi indignación por el asesinato de Natalia Jimenez y Rodrigo Monsalve, jóvenes ambientalistas, recién casados que partieron de Santa Marta con destino a Palomino con el fin de disfrutar allí su luna de miel. Aparecieron ayer, con capuchas en sus cabezas y cada uno con un tiro de gracia. La primera hipótesis que maneja la policía es la de un robo, pues su camioneta no aparece, al igual que sus pertenencias.

Para finalizar no puedo restar importancia a las conversaciones de muchas señoras (y señores, aunque en menor grado) que tiemblan de los nervios porque no saben que servir en la cena de navidad o que dar de regalo a sus amigos y parientes cercanos. Eso hace parte de la cotidianidad decembrina en ciudades como Bogotá. A todas estas personas decirles que no sufran por que no saben si escoger entre pavo o pollo, entre natilla o buñuelos. Millones de personas no tendrán que comer, así que siéntanse más que afortunadas.