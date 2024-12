Ir en contra de la meritocracia parece un absurdo. Después de todo, el ideal de que solo se ascienda por mérito y no por cuna fue una solución al problema de una aristocracia que monopoliza los privilegios en la sociedad. Aún hoy se cree que gracias a la meritocracia es que muchos pueden escalar la pirámide social a punta de talento y esfuerzo. Pero en la práctica, dice Daniel Markovits en su libro The meritocracy Trap, gracias a ella se está formando una nueva aristocracia basada en la educación de élite.

Los padres no la pasan mejor. Según Markovits, trabajan más de 60 horas a la semana, lo que claramente interfiere en sus relaciones con sus parejas e hijos.

Esto genera una brecha frente a aquellos que no siguen el modelo y que quedan sin oportunidad de ingresar a estas instituciones. Según un estudio, apenas uno de cada 100 niños nacido en los estratos más pobres de Estados Unidos y uno de cada 50 en la mitad podrá unirse al 5% de los estratos más altos. "La movilidad social está declinando y las posibilidades de que un niño supere a sus papás en ingreso ha disminuido en más de la mitad desde 1950".

"La meritocracia ha creado una competencia que, aun cuando todos la jueguen al pie de la letra, solo los ricos ganan", reitera.

La solución no es muy fácil, pues como la meritocracia precisamente se vale del esfuerzo para llegar a la cima, no se puede culpar a un banquero por hacerlo. "Lo mejor sería convencerlos de que todo ese trabajo no paga", dice el experto.

Aunque el libro está enfocado en el caso de Estados Unidos, es una reflexión válida para todos sobre la trampa que encierra la meritocracia, una solución para evitar el nepotismo y la desigualdad, que resultó, según Markovits, una quimera.