Encontrar un propósito de vida en el trabajo es un mantra contemporáneo. María de Fátima Superti Dalla Colletta, de 57 años, había encontrado el suyo.

Tras recibirse de enfermera en 2007, fue a trabajar en un hogar de ancianos en Torrinha, São Paulo, su ciudad natal.

María de Fátima se dedicó a su trabajo de cuidadora pero, poco a poco, se vio inundada de otros trabajos paralelos.

Con el salario que recibía en aquella época, cerca de US$260 mensuales, equipó por su cuenta la sala de enfermería, elaboró el historial médico de cada paciente, y se ocupaba de hacer la limpieza y la comida cuando faltaba alguna de las cocineras.

"No me sentía explotada, lo hacía por amor. Los directores estaban cómodos porque yo les resolvía todo, desde un grifo que goteaba hasta una ducha arruinada, e involucraba a mis amigos y a mi propia familia en esas tareas".

En 2018, María de Fátima dijo "basta". "Me fui agotando de pasar cada vez más tiempo allí, muchas veces haciendo tareas que no me correspondían".

Esta situación se repite en otras profesiones que, a los ojos de la sociedad, involucran cuidados, afecto y pasión por el oficio.

"En las cocinas, la gente lava su cofia, limpia el piso, el horno. Ninguna cocina -a excepción quizás de la de un hotel- tiene personal de limpieza. Entonces la gente llega a las 07:00 y se va a las 02:00 sin ganar nada por ello, solo la experiencia de haber trabajado mucho".

Formada en gastronomía e ingeniería de alimentos, la confitera y consultora Joyce Galvão cuenta que este tipo de explotación aún se ve hoy día.