Esta semana el Gobierno anunció que el primero de septiembre terminará la etapa de aislamiento preventivo obligatorio, lo que significa que, poco a poco, el país irá retomando su ritmo. Sin embargo, en una asamblea de la Andi, Martha Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud (INS), advirtió que el país aún no ha ganado la guerra contra la covid-19. Con un promedio de 10.000 nuevos casos diarios y 200 fallecidos reportados al día, la pandemia está en su punto más álgido. Por eso, el éxito de esta nueva etapa dependerá de la responsabilidad colectiva. “Esto es una respuesta más social que gubernamental”, enfatizó y pidió no bajar la guardia. Eso indica que la reapertura responde a la crisis de la economía, no a que abrir sea más seguro hoy. La gente no debe olvidar que hacer reuniones grandes, familiares o no, ir a bares y discotecas, asistir a eventos religiosos y a los gimnasios representan el mayor riesgo de contagio.

CIENCIA

Superó el vih sin tratamiento