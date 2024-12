Los pájaros pueden pensar lógicamente y razonar al mismo nivel que los niños pequeños. Pueden resolver problemas complejos con los que no se han enfrentado antes, fabricar y usar sus propias y sofisticadas herramientas, al mismo nivel que los grandes primates como los orangutanes y los chimpancés.

Así, si la dura nuez que no se abría con el impacto del golpe, lo hacía invariablemente cuando los autos pasaban sobre ella. Una vez que el semáforo se ponía en rojo, los cuervos bajaban sin temor a ser aplastados por las ruedas, a recoger el fruto obtenido gracias a su ingenio.

Como lanzar una nuez contra el asfalto desde gran altura no siempre les daba buenos resultados, un grupo de cuervos de una ciudad de Japón diseñó una estrategia para acceder al fruto que les resultó infalible. Comenzaron a repetir esta acción, pero en un sitio clave: el paso de peatones.

Pensábamos que para ser inteligente había que tener una corteza cerebral con capas como las tiene nuestra cerebro, pero el cerebro de los pájaros no está organizado de esa manera. Sus neuronas están organizadas como si fuera una cabeza de ajo, mientras el nuestro está ordenado más como una lasaña.

La inteligencia en los animales es algo muy difícil de medir. Es un campo de investigación muy nuevo . No tenemos pruebas estandarizadas de cociente intelectual para pájaros u otros animales.

Durante mucho tiempo, se pensó que por el reducido tamaño de su cerebro, las aves no tenían muchas luces. ¡No podíamos estar más equivocados! Foto: Getty Images

No es como nuestra pena, pero es un tipo de emoción única en ellos que es real e indica una pérdida. Y hay un pájaro fantástico llamado kea que parece tener sentido del humor. ¡Es un verdadero bromista! Hace cosas para molestarte. Interactúa mucho con la gente y parece saber exactamente cómo hacerse más molesto. Es un humor de tipo circense.

El pergolero construye un escenario con ramitas y piezas de colores para seducir a la hembra. Allí canta y baila para conquistar a su pareja, pero jamás usa este refugio para anidar. Foto: Getty Images.

Las hembras prefieren a los machos que construyen una pérgola simétrica y bien hecha, Para hacerla, el macho necesita mucha habilidad. Lo interesante, es que este no es su nido. El pájaro no vive allí: allí no se cría a los polluelos.

Estos sitios son verdaderos "teatros de seducción" que el macho usa como telón de fondo, para el canto y la danza que utiliza para conquistar a la hembra.

A mucha gente le gustan los pájaros pero detesta a las palomas. ¿Puedes contarnos algo que quizás nos haga cambiar nuestra opinión sobre ellas?

Me alegra que me lo preguntes porque yo acabé interesándome por las palomas y admirándolas durante la investigación que hice para el libro.