Piden suspender decreto que permite los proyectos pilotos de fracking

"El cierre de los efectos que podrían generar los pilotos que avaló el Consejo de Estado, no quedaron contemplados en el decreto, que omite, burla e incumple la orden del Alto Tribunal y las recomendaciones del panel de expertos en el tema de los pasivos ambientales. Le van a dejar las afectaciones a los territorios luego de los pilotos", dijo la senadora Angélica Lozano.

Para la parte que interpuso el incidente, el decreto no incorpora los pasivos ambientales (impactos ambientales no resueltos o compensados) que ha generado la industria de los hidrocarburos en yacimientos convencionales.

La medida del grupo es contra el Decreto 328, que fijó los lineamientos para adelantar los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII) sobre Yacimientos No Convencionales (YNC) de hidrocarburos con la utilización de fracking.

De igual forma, advierten que no contiene una estrategia de gestión del riesgo en los términos de las recomendaciones del comité de expertos , pero sí disposiciones que no garantizan el carácter científico de los Proyecto Piloto de Investigación Integral.

Según los accionantes, la resolución tampoco contempla un plan de acción concreto para desarrollar las capacidades y el fortalecimiento institucional. " No observa los estándares legales para garantizar integralmente la transparencia y el derecho de acceso a la información, ni establece una disposición que regule el concepto de licencia social y la forma en que esta se otorga por parte de las comunidades locales".

Los impactos ambientales que dejen los proyectos piloto no fueron contemplados en el decreto, según la parte que interpuso el incidente. Foto: archivo/Semana.

"El facking no se va a hacer en Bogotá, Cali o Medellín, se va hacer en los pequeños municipios donde sus gentes son las que van a sufrir los riesgos", dijo Londoño para quien el Gobierno nacional está utilizando la pandemia como escudo para sacar normas que van en contra del medioambiente y los territorios.

Para Londoño no existe la suficiente información científica, por ejemplo, en el tema de agua subterránea ni un inventario completo de flora y fauna, y mucho menos estudios sobre impactos en la salud en los territorios sonde se pretenden efectuar estos pilotos .

Quienes intervienen en el incidente de desacato aseguran que el país no cuenta con las instituciones lo suficicntemente robustas para regular la técnica del fracking. Foto: archivo/Semana.

El senador Antonio Sanguino afirmó que el decreto 328 expedido en febrero de este año iba en contravía de los compromisos y convenios internacionales firmados por Colombia en materia de acceso a la información y participación ciudadana.

"Las comunidades rurales en donde se pretenden realizar los pilotos como en el valle del Magdalena Medio, no tienen acceso a internet y, por tanto, no cuentan la posibilidad de evaluar y participar activamente en decisiones que van a ser trascendentales para su desarrollo y la vida misma. No se les están garantizando sus derechos en esta materia", apuntó.

Agregó que esa participación se ha visto aún más violentada y vulnerada en tiempos de coronavirus, donde las autoridades obligan a las personas a estar confinadas para evitar el contagio.