El valor ecológico de las iguanas

Aunque hace 200 años no se contaba con métodos estandarizados para censar las poblaciones de iguanas, de acuerdo a lo citado por Darwin y otros visitantes que las vieron, estos animales eran más numerosos en Santiago que en otras islas del archipiélago.

“No había un número, pero los documentos de Darwin indican que era difícil encontrar un sitio donde poner una carpa para acampar debido a la alta densidad de nidos de iguanas terrestres”, afirma Luis Ortiz-Catedral, profesor investigador de la Universidad Massey y asesor de la DPNG en este programa científico, en el que preside la etapa actual: el monitoreo post liberación de los individuos.

Ortiz-Catedral, quien desde 2010 estudia las iguanas terrestres, reseña que después de la visita del padre de la Teoría de la Selección Natural, fueron investigadores de la Academia de Ciencias de California (Estados Unidos) los que llegaron en 1910 a la isla Santiago “y no encontraron nada, ni una sola iguana. Lo único que descubrieron fue el esqueleto de un ejemplar de esta especie en un túnel de lava. También existe un espécimen que se supone fue colectado por Darwin en Santiago, pero él era terrible para tomar notas y parece que la localidad donde la colectó no está bien definida. El itinerario del beagle -el bergantín en el que viajaba- prosiguió a la isla Isabela, donde también hay iguanas. Es por eso que, hasta que no se hagan estudios moleculares, no sabremos de qué isla proviene”.

Jorge Carrión, director del Parque Nacional Galápagos, señala que la restauración ecológica de Santiago tiene un historial que empezó con la erradicación de las cabras, cerdos y asnos introducidos en la isla. Sin embargo, esta no era la única acción que se requería.

“Se necesitaba devolver aquellas especies que cumplen un rol ecológico importante. Todavía tenemos a las tortugas pero no teníamos a las iguanas terrestres. No teníamos la trama ecológica original completa”, sostiene en diálogo con Mongabay Latam.

Tanto tortugas como iguanas son conocidas como las ingenieras de los ecosistemas, pues los diseñan a través de la dispersión de semillas. “Por un lado, si no existen las tortugas o las iguanas, las poblaciones de cactus y de opuntias se disparan porque no hay un depredador, así que empiezan a cubrir totalmente terrenos que son utilizados por otras plantas o animales para realizar sus funciones vitales. Finalmente, el ecosistema se desequilibra”, explica Carrión.

Pero eso no es todo. Paradójicamente, mientras se necesitaba reintroducir iguanas en Santiago, se necesitaba reducir su presencia en la isla Seymour Norte para garantizar la integridad ecológica de ese lugar ya que estaban generando impactos sobre los cactus y la vegetación en general.