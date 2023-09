Alcaldes de las principales ciudades de Colombia se confiesan y cuentan por qué quieren tanto los lugares que gobiernan

En la recta final de su mandato, los alcaldes de algunas de las ciudades capitales del país se animaron a compartir experiencias personales asociadas al lugar que hoy gobiernan. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, confesó que la capital del país es el amor de su vida . “Es la ciudad en la que nací, que me ha dado todo, y que me ha brindado todas las oportunidades en la vida”.

Martín Sánchez, alcalde de Quibdó, confesó que la ciudad es su amor y pasión. “La gente cree que cuando yo termine mi administración me voy a vivir a otra ciudad, no, yo me voy a morir en Quibdó, por eso la quiero muchísimo y quiero que cambie, porque a mí Quibdó me duele”.