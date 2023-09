Así es como Asocapitales acercó a las regiones más apartadas con el Gobierno nacional

Del mismo modo, esta entidad ha tenido en cuenta a territorios como Soacha que no son ciudades capitales pero que sobresalen por su densidad poblacional. Según el alcalde del municipio, Juan Carlos Saldarriaga, “antes Soacha no alcanzaba a llegar a ninguna mesa con ningún ministro, y desde que estamos en Asocapitales participamos en las principales mesas, planteando el desarrollo de nuestro territorio. Si no hubiéramos podido ingresar a Asocapitales, creo que Soacha hoy todavía estaría en el olvido y en el ostracismo”.