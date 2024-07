Así funciona la iniciativa que ha cambiado la vida de más de 16 mil colombianos con discapacidad intelectual

Historias inspiradoras

Felipe Foglea, otro de los beneficiarios del programa, hoy ve la vida con otros ojos. “Cantando o tocando algún instrumento me puedo desconectar de los momentos malos, tristes, y eso también me ayuda a manejar las emociones. Así mismo, con el apoyo de los profesores y auxiliares he aprendido a ser independiente”, reconoció. Gracias a su pasión por el deporte ha participado en diversos torneos en los que ha demostrado que no existen impedimentos si se tiene el deseo de progresar.