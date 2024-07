Bogotá, protagonista del cine internacional en una nueva película coreana que se estrena este 2024

La capital del país es protagonista de uno de los estrenos cinematográficos de este año: Bogotá: City of the Lost , un drama criminal de Corea del Sur dirigido por Kim Seong-je y protagonizado por el aclamado Song Joong-ki. Cinco años después de iniciar su rodaje, la pieza cinematográfica finalmente llegará a las salas de cine del mundo.

Bogotá: City of the Lost cuenta la historia de una familia surcoreana que emigra a la capital de Colombia y se encuentra con una sorpresa que le cambiará la vida. El largometraje se anunció en 2019, pero la pandemia frenó las grabaciones. En julio de 2021 se retomaron, y concluyeron en septiembre del mismo año.

Aunque por contrato la actriz colombiana no puede revelar mucho acerca de la película, aseguró que la experiencia le cambió la vida. Le mostró cosas que antes ignoraba. La impulsó a confiar.

“Fue una experiencia que nunca imaginé que me fuera a pasar a mí. Yo entré al casting derrotada , sin ninguna expectativa. Y salí hecha lágrimas… Nunca me había sentido así de validada. Aprendí que tenemos un montón de cuentos falsos en la cabeza”, expresó Del Río.

Los cuentos falsos que rondan la cabeza de la actriz se resumen en definirse a sí misma como un pájaro o una intrusa; una forastera que siempre ha buscado su comunidad. “Yo soy alta, flaca, narizona, con voz gruesa, parezco un pájaro. No encontraba cómo pertenecer a este mundo”, aseguró Del Río.

La obra de Kim Seong-je es perspicaz y explosiva. Sus apuestas cinematográficas se caracterizan por generar tramas de suspenso y crimen. En 2015 obtuvo el premio de Mejor Guión por su película The Unfair en los Blue Dragon Film Awards de Corea del Sur.

Del Río es hija única. Sus papás son abogados, pero siempre les encantó el arte. Su madre la inscribía a cursos de pintura, escultura, ballet, música y teatro. “Tuve una infancia bonita, pero no infantil. Yo siempre veía las películas de mi mamá. No tengo recuerdos de hacer cosas infantiles con otros niños. En este momento me parece fantástico”, señaló.